Latina-Novara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA LATINA-NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Latina-Novara verrà diretta dall'arbitro Baroni; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio dell’anticipo allo stadio Domenico Francioni è fissato per le ore 20.30 di venerdì 17 febbraio. Il Latina, dopo un periodo molto positivo, è sprofondato nel baratro con tre sconfitte consecutive e vuole rilanciarsi. I pontini affronteranno un Novara altalenante, intenzionato a rientrare in corsa per i playoff. Invece per i nerazzurri ora la priorità è tornare a fare punti per uscire dalla zona rossa, rappresentata dai playout. La squadra di mister Vincenzo Vivarini non ha perso molte partite (sette) ma è quella che ha pareggiato di più del campionato cadetto, con addirittura quattordici segni X nel proprio carnet.

Con qualche vittoria e qualche sconfitta in più staremmo certamente parlando di un altro campionato per i nerazzurri. Ora la squadra dovrà rimboccarsi le maniche per risalire la china. Molto deludente anche il campionato del Novara, o quanto meno al di sotto delle aspettative della vigilia. I piemontesi, dopo aver raggiunto la semifinale playoff lo scorso anno, speravano di restare in alto anche in questa stagione, ma la squadra sta disputando un campionato di basso profilo, con una media da salvezza tranquilla.

I playoff non sono distanti, ma servirebbe una decisa inversione di tendenza dal punto di vista dell'atteggiamento. Bari e Virtus Entella, che si trovano in coabitazione all'ottavo posto, ultimo valido per i playoff, non sembrano intenzionati a mollare la presa, dunque sarà compito del Novara inanellare una serie di risultati utili consecutivi.

La formazione proposta dal Latina non potrà prescindere dal modulo 3-4-3, coordinato dall'estremo difensore titolare Pinsoglio. Dinanzi a lui ci saranno i tre difensori in linea, ovvero sul centro-destra Dellafiore, nel mezzo Brosco e sul centro-sinistra Coppolaro. A centrocampo i due mediani di rottura saranno Bandinelli e De Vitis, che verranno supportati dalle sovrapposizioni degli uomini di fascia, capitan Bruscagin sulla destra e Rolando sulla sinistra. Quest'ultimo prenderò il posto di Di Matteo, che è stato espulso e di conseguenza squalificato nell'ultimo match disputato contro il Benevento. L'undici titolare dei pontini verrà completato dagli attaccanti Buonaiuto sulla fascia destra, Roberto Insigne sulla fascia sinistra e Corvia come punta centrale.

Il Novara invece schiererà il modulo 4-4-2, riproponendo gli stessi undici che hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 contro il Cittadella. In porta i tifosi assisteranno alla prestazione dell'estremo difensore e capitano Da Costa, sostenuto nella propria azione dal lavoro dei difensori: il terzino destro Troest, il primo difensore centrale Scognamiglio, il secondo difensore centrale Mantovani e il terzino sinistro Cinelli. A centrocampo i due interni saranno Marco Chiosa, adattato in quella posizione per mancanza di alternative, e Casarini, reduce da un'esperienza in Serie A con il Bologna. Sulle fasce invece si proporranno Kupisz e Sansone, schierati rispettivamente come esterno destro ed esterno sinistro. I due attaccanti centrali infine risponderanno ai nomi di Macheda e Galabinov.

Il Latina, che ha un bisogno impellente dei tre punti, cercherà di mettere sotto pressione il Novara fin dai primi minuti di gioco. L'azione dei pontini dovrà prevedere un giro palla veloce, finalizzato al tiro in porta. In particolare dovranno essere serviti palloni giocabili all'attaccante Corvia, che ha dimostrato di non aver perso il fiuto del gol e di essere in grado di sfruttare le poche occasioni che gli vengono concesse, come accaduto lo scorso weekend nella sfida persa contro il Benevento, nonostante una sua pregevole segnatura. Per il Novara sarà fondamentale che Macheda e Galabinov trovino quanto prima la giusta intesa per perforare le difese avversarie.

La sfida vede il Latina leggermente favorito secondo i bookmakers. Il fatto di giocare in casa ha convinto l'agenzia di scommesse Paddy Power ad assegnare ai nerazzurri una quota pari a 2.50 volte l'importo scommesso. Il pareggio invece pagherebbe tre volte rispetto alla giocata iniziale., così come il successo esterno del Novara, che permetterebbe di triplicare la scommessa.

Latina-Novara sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 2 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Gli spazi per l’anticipo di Serie B saranno inevitabilmente ridotti rispetto al solito, dal momento che questa sera si gioca anche Juventus-Palermo in Serie A.

