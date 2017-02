Probabili formazioni/ Atalanta-Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Atalanta-Crotone, che è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 18 di sabato 18 febbraio; allo stadio Atleti Azzurri d’Italia occasione da non perdere per un’Atalanta che continua a inseguire l’Europa e che, quarta in classifica appaiata all’Inter, spera di tenere fino in fondo. Gasperini gioca contro la squadra che lo ha lanciato come allenatore, e quella contro cui all’andata iniziò la grande corsa della Dea; il Crotone ha disperatamente bisogno di punti per la salvezza, non potendo più tirare la corta e dovendo necessariamente vincere. In attesa del calcio d’inizio di questa partita, leggiamo insieme i dubbi dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Atalanta-Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA – Solito dubbio in difesa tra Toloi e Zukanovic, ma per il resto Gian Piero Gasperini ha già costruito la sua formazione anti-Crotone: si va avanti con gli stessi, che stanno garantendo un ottimo rendimento e vanno giustamente cavalcati, anche perché le alternative in panchina non sono poi tantissime. Caldara davanti a Etrit Berisha, con Andrea Masiello che giocherà regolarmente nella linea di difesa; sulle corsie Andrea Conti, che sta sviluppando anche un ottimo senso del gol (già 3 in campionato) e Spinazzola che è fondamentale per gli equilibri della squadra. In mezzo Kessie; al fianco del centrocampista ivoriano dovrebbe essere in vantaggio Freuler, anche se in questa partita si potrebbe vedere in campo Grassi che ha avuto ben poche occasioni di farsi notare e, tornato a Bergamo dopo i sei mesi a Napoli, sperava di avere più spazio. Davanti naturalmente non si cambia: Petagna e Alejandro Gomez rappresentano una coppia offensiva ormai rodata, che si conosce bene e che si integra alla perfezione. Da valutare la posizione di Kurtic: come al solito lo sloveno può giocare avanzato, quindi da trequartista, oppure posizionarsi sulla stessa linea del centrocampo creando di fatto una mediana a cinque. Ovviamente dipenderà anche dalle diverse fasi della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE – Ancora una volta Davide Nicola deve fare i conti con la condizione precaria di Rohden; ha già comunque scelto lo schema con cui affrontare l’Atalanta, dovrebbe essere la riproposizione del 5-4-1 con Falcinelli lasciato a fare la punta unica ma i due esterni di centrocampo, che saranno Tonev e Stoian, che dovranno essere bravi ad alzarsi ogni qual volta il Crotone sia in possesso del pallone, così da andare a formare di fatto un tridente offensivo. Gli altri della mediana dovrebbero essere Barberis e Crisetig; quest’ultimo come sempre è in ballottaggio con Capezzi per la posizione di playmaker davanti alla difesa ma al momento è in vantaggio e dovrebbe avere il posto negli undici di partenza. In difesa dunque, ancora una volta ci sarà Dussenne a rendere più folto il pacchetto centrale davanti a Cordaz; si posizionerà sulla linea con Gianmarco Ferrari e Ceccherini. Gli esterni dovrebbero essere Rosi e Mesbah; le alternative dalla panchina sono Sampirisi e Martella che hanno avuto occasioni negli ultimi tempi, ma a conti fatti Nicola dovrebbe affidarsi a quelli che ha sempre considerato come i suoi titolari.

ATALANTA-CROTONE: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Atalanta-Crotone, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.