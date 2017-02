Probabili formazioni/ Empoli-Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Empoli-Lazio, alle ore 20:45 di sabato 18 febbraio, è il terzo anticipo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Partita importante per i toscani: battere i biancocelesti potrebbe significare chiudere definitivamente i conti in chiave salvezza, visto che i punti di vantaggio sulla terzultima entrando in questa giornata sono 8. Partita importante per la Lazio, scivolata al sesto posto in classifica: per la squadra di Simone Inzaghi il solito problema, ovvero quello di non aver vinto nessuna sfida diretta, un particolare che adesso inizia davvero a pesare. Aspettando il calcio d’inizio della partita allo stadio Castellani possiamo andare a studiare nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Empoli-Lazio. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI – Problemi in difesa per Giovanni Martusciello: Costa e Pasqual verso l’esclusione, rimane da valutare la situazione di Dimarco che si è infortunato la scorsa domenica. Dunque un reparto tutto da inventare: se non altro rientra Bellusci e dunque sarà lui a prendere il posto al fianco di Cosic, a destra giocherà Laurini mentre sull’altra corsia è pronto a traghettare il tuttofare Veseli. Il centrocampo dovrebbe essere l’unico reparto invariato nella formazione biancoceleste: Dioussé occuperà la posizione di playmaker davanti alla difesa con Krunic che agirà alla sua destra e Daniele Croce, il cui rendimento è cresciuto nel corso della stagione, che partirà dall’altra parte del campo. El Kaddouri dovrebbe essere confermato da trequartista; un altro dubbio per il tecnico dell’Empoli riguarda Mchedlidze, che ha problemi alla coscia. Sarà convocato ma potrebbe non farcela a giocare dal primo minuto: in questo caso ovviamente il titolare sarà Maccarone, che avrà così l’opportunità di aumentare il suo bottino di reti in una stagione fino a questo momento piuttosto avara di soddisfazioni. Come seconda punta giocherà invece Pucciarelli, che al momento sembra essere favorito su Marilungo per affiancare l’attaccante di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO – Smaltita la delusione per il pareggio interno contro il Milan, la Lazio torna in campo con il solito 4-3-3 nel quale ancora una volta in porta andrà Strakosha, visto che Marchetti sembra essere nuovamente fuori causa. Rispetto alla squadra che ha pareggiato lunedì sera, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare ben poco: anzi, gli undici di partenza potrebbero essere gli stessi. Basta e Radu sulle corsie, in mezzo alla difesa la coppia olandese formata da De Vrij e Hoedt. A centrocampo il terzetto di riferimento è ormai diventato intoccabile: Lucas Biglia da regista, Parolo e Milinkovic-Savic ai suoi lati con il serbo che si occupa maggiormente della fase d’interdizione e diventa pericoloso sulle palle inattive e sugli inserimenti, che restano il terreno preferito di Parolo. Nel tridente offensivo Ciro Immobile va a caccia di riscatto e continua a inseguire i primi cinque nella classifica marcatori; Felipe Anderson si posizionerà sulla destra e Keita Balde Diao a sinistra, se proprio vogliamo l’unico dubbio riguarda la posizione dell’esterno senegalese che per questa partita potrebbe lasciare spazio a Lulic.

EMPOLI-LAZIO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Empoli-Lazio, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.