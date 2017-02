Probabili formazioni/ Juventus-Palermo: quote, le ultime novità live (Serie A, oggi 17 febbraio 2017)

JUVENTUS-PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Palermo apre la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: alle ore 20:45 di venerdì 17 febbraio le due squadre scendono in campo allo Juventus Stadium per una partita che potrebbe confermare le distanze della capolista sulle inseguitrici (o allungarle: si scoprirà domenica) oppure rilanciare le ambizioni di un Palermo che ha fatto sì qualche punto con Diego Lopez in panchina, ma resta ampiamente in zona retrocessione con tanti punti da riconquistare per agganciare la quartultima. All’andata però aveva deciso soltanto un’autorete; non era stata una Juventus troppo brillante, il problema per i rosanero è che questa nuova versione sembra invece aver trovato il ritmo giusto. Ad ogni modo in attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo dare uno sguardo ai dubbi e alle certezze dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando così le probabili formazioni di Juventus-Palermo.

JUVENTUS-PALERMO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Palermo, venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,13; il pareggio (segno X) è quotato 8,50 mentre la vittoria del Palermo (segno 2) vi permetterà di guadagnare 20,00 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri valuta il turnover, anche pensando all’imminente ottavo di Champions League: con Mandzukic squalificato, sicuramente in campo a sinistra ci sarà Pjaca che prenderà posto nel 4-2-3-1 che viene confermato. Dybala, grande ex della partita, sarà il trequartista con Cuadrado che partirà dalla fascia destra, mentre davanti a tutti ancora una volta ci sarà Gonzalo Higuain che sta anche lottando per il titolo di capocannoniere della Serie A. Le modifiche ci saranno a centrocampo: quasi certo di una maglia Pjanic, dovrebbe invece riposarsi Khedira e dunque Rincon resta favorito per completare la mediana, anche se ovviamente Marchisio ha più di un argomento per provare a sfilargli la maglia. In difesa non ce la fa Chiellini: dunque ancora una volta sarà Rugani a giocare al fianco di Bonucci, con Benatia che rimane la prima alternativa dalla panchina (out anche Barzagli); sugli esterni le scelte non sono ancora fissate ma Lichtsteiner e Alex Sandro dovrebbero comunque avere la meglio; a sorpresa (ma in questa stagione non sarebbe la prima volta) potrebbe rimanere in panchina Buffon, perchè Allegri potrebbe farlo riposare in vista della Champions e mandare in porta Neto.

Anche nella formazione del Palermo si potrebbe vedere qualche cambio; in difesa per esempio il bosniaco Sunjic sembra pronto a prendersi una maglia da titolare, dunque uno tra Gonzalez e Goldaniga potrebbe perdere il posto andando in panchina. Dubbi anche a sinistra, perchè Pezzella ha avuto qualche problema in settimana; in sua vece può tornare titolare Aleesami, mentre a destra senza sorprese agirà Rispoli. Per quanto riguarda la mediana, Diego Lopez ha lavorato sul possibile inserimento di Gazzi come titolare; l'ex di Bari e Torino prenderebbe posto al centro dello schieramento (confermati Bruno Henrique e Chochev sulle mezzali) ma il tecnico uruguaiano non ha ancora preso una decisione in merito e potrebbe lasciare le cose invariate, facendo quindi giocare Jajalo come è successo nelle ultime uscite della squadra. In attacco sono già certi di una maglia Nestorovski e Trajkovski; al loro fianco si candida ancora Embalo, ma stanno salendo le quotazioni dell'ungherese Balogh. Dal primo minuto dunque potrebbe esserci lui a completare il tridente offensivo di un Palermo che ha disperato bisogno di fare punti.