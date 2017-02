Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite: gli anticipi (17-18 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 25^ GIORNATA. GLI ANTICIPI (17-18 FEBBRAIO 2017) - In Serie A 2016-2017 siamo alla venticinquesima giornata, la sesta del girone di ritorno: altro turno che si apre con una partita al venerdì sera, avremo poi due gare di sabato. Per i nostri pronostici partiamo proprio da qui: vedremo la Juventus ospitare il Palermo, poi il Crotone fare visita all'Atalanta e la Lazio andare a Empoli. Tre squadre di alta classifica, in zona europea (o scudetto, come i bianconeri) contro tre formazioni che si devono salvare, due delle quali in situazione pressochè disperata. Andiamo dunque a vedere quali sono i pronostici per queste tre sfide in oggetto.

PRONOSTICO JUVENTUS-PALERMO (venerdì ore 20:45) - In vista dell’anticipo casalingo contro il Palermo, Mister Allegri sa che dovrà fare a meno del croato Mandzukic per squalifica e probabilmente lo sostituirà con il suo connazionale Pjaca, ma non sarà l’unico cambio previsto nella formazione juventina perché anche Chiellini, infortunato a Cagliari, non sarà della partita per cercare di averlo a disposizione nella gara di Champions League con il Porto. In mezzo al campo si potrebbe anche vedere la coppia Marchisio – Khedira. Per quanto riguarda il Palermo, ci sarà il ritorno di Alesami come difensore di sinistra nel 4–3–3 di Diego Lopez, che prevede in attacco Nesterovski con Embalo e Trajkovski. Pronostico per una netta vittoria della Juventus.

PRONOSTICO ATALANTA-CROTONE (sabato ore 18) - Per la formazione di Giampiero Gasperini ghiotta opportunità di mantenere l’attuale quarto posto in classifica con la gara interna contro il Crotone, penultimo in partita e già battuto nella gara dell’andata. Nelle file dei nerazzurri, dopo aver realizzato la terza rete a Palermo entrando a gara in corso, Cristante scalpita per un posto da titolare, e crea dubbi a Gasperini, che deve decidere anche per la difesa dove sono in ballottaggio Toloi e Zukanovic. Nel Crotone si riprende la maglia da titolare Stoian, al rientro dopo la malattia, ed in mezzo al campo Nicola sceglie uno tra Capezzi e Barberis. Il pronostico di questo incontro vede favorita l’Atalanta.

PRONOSTICO EMPOLI-LAZIO (sabato ore 20:45) - Dopo lo stop di San Siro l’Empoli prova a fermare la Lazio in casa e lo fa riportando Bellusci alla guida del pacchetto difensivo. Conferma per El Kaddouri dietro alle punte con Mchelidze che soffre ancora di mal di schiena per cui al suo posto Martusciello schiera Maccarone. Nella Lazio, ancora arrabbiata per il pari subito dal Milan, ancora 4-3-3 con Lulic che prenderà il posto di Milinkovic-Savic nel caso in cui l’infortunio non gli permetta di scendere in campo, oppure di Keita. Per la partita del Castellani il pronostico vede favorita la Lazio.

© Riproduzione Riservata.