Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 26^ giornata (17-18 febbraio 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 26^ GIORNATA - Grande attenzione sulle gare della 26esima di Serie B 2016-2017, fin dall’anticipo di venerdì sera tra Latina e Novara, per finire con il posticipo di lunedì sera che è il più interessante match di giornata visto che oppone l’ex capolista Verona, ora seconda, alla Spal, terza. Interessante anche la gara in trasferta del Frosinone a Pisa. Ecco i pronostici stilati gara per gara riguardo il venerdì sera e tutto il sabato, analizzando tutti i fattori in gioco (dal fattore campo allo stato di forma ai precedenti tra le squadre).

PRONOSTICO LATINA-NOVARA (venerdì ore 20:30) - La formazione pontina, che affronta il Novara nell’anticipo della 26esima giornata, non sta attraversando un bel momento e le sconfitte degli ultimi turni l’hanno proiettata in zona playout, con l’allenatore, Vivarini, che potrebbe anche essere messo in discussione in caso di sconfitta con i piemontesi. Per contro il Novara cerca a Latina la prima vittoria esterna stagionale, ma per Boscaglia ed i suoi non sarà facile di fronte alla grande voglia dei laziali. Pronostico orientato verso il pareggio.

PRONOSTICO BARI-TERNANA (sabato ore 15) - L’incontro del San Nicola mette di fronte due formazioni con obiettivi nettamente diversi; mentre la formazione pugliese cerca la promozione, magari attraverso la partecipazione ai playoff, per quella umbra, che ha già sostituito in corsa il suo allenatore, l’obiettivo principale è la salvezza. Anche il momento di forma parla a favore della formazione di casa che ha conquistato 4 punti nelle due ultime gare, mentre per la squadra di Gautieri ci sono state due sconfitte. Il pronostico pertanto è nettamente dalla parte dei baresi.

PRONOSTICO CARPI-BRESCIA (sabato ore 15) - Punti veramente importanti in palio a Carpi nello scontro tra i locali ed il Brescia. La formazione emiliana sembra "allo sbando" con tre sconfitte consecutive ed una serie di sei gare senza successo. Il Brescia di Brocchi ha interrotto una serie di tre k.o. consecutivi proprio nell’ultimo turno in casa con il Pisa, ed entrambe sanno che non possono accontentarsi di meno che della vittoria. Partita dunque che si profila combattutissima ed incerta con il pronostico che vede favorita la squadra di Castori.

PRONOSTICO CITTADELLA-AVELLINO (sabato ore 15) - Il Cittadella, nonostante il momento non del tutto favorevole, continua a rimanere nel gruppo delle squadre qualificate ai playoff. L’avversario per la formazione di Venturato è quell’Avellino che dall’arrivo in panchina di Walter Novellino ha cambiato decisamente marcia uscendo di prepotenza dalla zona retrocessione, e nell’ultimo turno ha saputo battere la capolista. Il ruolino di marcia interno del Cittadella, e quello esterno dell’Avellino, con un solo successo in 12 partite, fanno pendere il pronostico dalla parte della formazione di casa.

PRONOSTICO PERUGIA-VIRTUS ENTELLA (sabato ore 15) - La partita tra Perugia ed Entella è una delle più importanti della giornata. I "grifoni" puntano in alto con il loro sesto posto a quota 38, ottenuto dopo una doppietta di vittorie; la formazione ligure staziona a quattro punti di ritardo e viene da una sconfitta interna causata in pratica dall’essere rimasti con 10 uomini dopo soli 4 minuti, e cerca quindi l’exploit esterno, che sarebbe però solo il secondo stagionale, per cui il pronostico è orientato verso un successo della formazione umbra.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-BENEVENTO (sabato ore 15) - La Pro Vercelli di mister Longo in settimana ha giocato, e perso, il recupero sul campo dell’Ascoli e si trova in piena zona retrocessione. Piemontesi quindi in cerca dei punti del riscatto, ma si trovano di fronte un Benevento che al contrario sta disputando un ottimo campionato con la sua quarta posizione e solo due punti di svantaggio dalla salita diretta in serie A. Gran Parte dei punti della Pro Vercelli sono stati conquistati in trasferta, mentre i campani lontani da casa hanno vinto solo due volte, e quindi il pronostico è per il pareggio.

PRONOSTICO SALERNITANA-CESENA (sabato ore 15) - Due squadre a metà classifica, 31 punti la Salernitana e 28 il Cesena, si affrontano in un bel match all’Arechi. Gli ospiti arrivano con l’intenzione di proseguire la loro striscia positiva che è arrivata a 4 gare, ma si trova di fronte una formazione campana che è galvanizzata dal successo esterno di Vicenza. Il pronostico è per la divisione della posta, risultato che si è verificato anche nella gara di andata.

PRONOSTICO SPEZIA-TRAPANI (sabato ore 15) - I liguri sono arrivati alla settima posizione in classifica con la terza vittoria consecutiva ed hanno la seconda migliore difesa della seriecadetta. Il Trapani nelle ultime gara ha iniziato la risalita, ma è sempre all’ultimo posto ed ha la seconda peggiore difesa del campionato. Le prestazioni del La Spezia di Di Carlo nelle esibizioni al Picco, sono buone, con 7 successi su 13 partite, ed anche in questo caso il pronosticoè favorevole ai liguri.

PRONOSTICO VICENZA-ASCOLI (sabato ore 15) - Al Menti le due formazioni arrivano a questa gara con due stati d’animo opposti: il Vicenza dopo aver perso in casa con la Salernitana ha il morale basso, mentre al contrario è alto quello della formazione marchigiana che ha approfittato del recupero vincente con la Pro Vercelli per migliorare la sua posizione in classifica, ed inoltre è in serie positiva ormai da 10 turni, per cui la formazione ospite è la favorita nel pronostico.

