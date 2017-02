SCONTRO POSAVEC GOLDANIGA VIDEO, FORTE COLPO ALLA TESTA: IL PORTIERE SVIENE IN CAMPO, POI SI RIALZA (JUVENTUS-PALERMO) - Tanta paura per Posavec, vittima di un durissimo scontro con il compagno di squadra Goldaniga: brutto colpo alla testa per il portiere del Palermo, contro cui è franato il difensore rosanero. Quest'ultimo si è rialzato subito, mentre Posavec ha spaventato i presenti allo Juventus Stadium perché per qualche attimo non si è mosso in campo: è, infatti, svenuto dopo la botta. L'azione è stata fermata subito dall'arbitro, in modo tale che fosse immediato l'intervento dello staff medico rosanero per la verifica delle condizioni del giovane estremo difensore. La paura si è trasformata in un sospiro di sollievo quando i sanitari hanno allontanato la barella: Posavec si è rialzato e tutti i tifosi allo Juventus Stadium lo hanno rincuorato con un lungo applauso. Ha rischiato grosso il portiere per il colpo subito e per la torsione fortuita, ma per fortuna non ha riportato alcuna conseguenza e, infatti, è tornato a difendere la porta del Palermo. Sui social network i tifosi si sono confrontati sullo scontro tra Posavec e Goldaniga, sfogando tutta la paura per quello che poteva essere un brutto colpo per il portiere. "Immenso Posavec che è subito in campo più attivo di prima io per un giramento di testa sto a letto 3 giorni #JuvePalermo" ha scritto, ad esempio, una utente su Twitter. Clicca qui per il video dello scontro tra Posavec e Goldaniga.

