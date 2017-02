VIDEO/ Villarreal-Roma (0-4): highlights e gol della partita. Spalletti: bella partita ma serve più equilibrio (Europa League 2017, andata sedicesimi)

VIDEO VILLARREAL-ROMA (RISULTATO FINALE 0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA SEDICESIMI) - SPALLETTI: DOBBIAMO AVERE PIU' EQUILIBRIO - Una splendida prestazione della della Roma di Spalletti ieri sera al El Madrigal, dove ha trovato la vittoria per 4-0 contro il Villarreal nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Al termine dell’incontro il tecnico giallorosso a così commentato la partita ai microfoni di RomaChannel: “ serviva a noi, serviva ai calciatori fare una vittoria convincente in Europa, che desse quella tranquillità di potersela giocare contro qualsiasi avversario in qualsiasi campo. Abbiamo fatto una buona gara ma sull’1-0 abbiamo concesso troppo e questo non deve succedere: squadre di qualità possono trovare la giocata in questi piccoli spazi e noi in quel frangente ci siamo fatti un po’ schiacciare. È stato un risultato importante che però non è che determini il passaggio del turno: dobbiamo giocare la partita di ritorno in maniera seria. Noi abbiamo fatto bene stasera: ma c’è questo fatto che la squadra ha impennate e ricadute, dobbiamo avere più equilibrio. Cominciamo ad essere una squadra forte, con tutti gli elemini che contribuiscono: non ci accontentiamo più del risultato, e questo oggi si è visto”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI SPALLETTI (da sito ufficiale As Roma)

VIDEO VILLARREAL-ROMA (RISULTATO FINALE 0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA SEDICESIMI) - Allo Stadio El Madrigal di Vila-real la Roma supera in trasferta per 4 a 0 il Villarreal, mettendo così una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. I giallorossi dominano gli avversari a cominciare dai primi minuti fino a passare in vantaggio al 32' con una grandissima conclusione da fuori area di Emerson Palmieri, bravo ad approfittare anche di un'incertezza di Castillejo. Nella ripresa, gli spagnoli provano a replicare ma l'ingresso di Salah chiude definitivamente le speranze di rimonta del Sottomarino Giallo dato che l'egiziano serve al 65' l'assist vincente per il raddoppio di Dzeko. Il bosniaco va in rete nuovamente al 79' su suggerimento di un altro subentrato, il centrale verdeoro Juan Jesus, ed all'86', quando cala il poker romanista finale con la sua tripletta personale.

LE STATISTICHE - Analizzando le statistiche dell'incontro sembrerebbe che il Villarreal meritasse qualcosa in più rispetto a quanto raccolto contro la Roma, a cominciare dal possesso palla perfettamente diviso al 50% e dalla parità in fase offensiva, con 7 tiri nello specchio della porta e 4 fuori per ciascuna. Molto simile anche la precisione nei passaggi con gli spagnoli a spuntarla, 86% contro 85%, nello specifico 398 su 463 e 393 su 462. Il successo della Roma è arrivato soprattutto grazie alla mentalità cinica dei giallorossi, capaci di recuperare pure un maggior numero di palloni rispetto agli avversari, ovvero 34 a 29. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro olandese Makkelie ha ammonito solamente un giocatore per parte, rispettivamente Mario Gaspar e Bruno Peres.

LE DICHIARAZIONI - Al termine dell'incontro l'attaccante Edin Dzeko, portandosi a casa il pallone del match come di consueto in eventi come questo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport spiegando: "Questa palla la porta a casa per mia figlia Una, dedico a lei le reti e la vittoria. Stasera sì, si può dire che siamo stati fantastici, non abbiamo concesso nulla dietro e siamo stati bravi in avanti, abbiamo fatto bene contro una grande squadra spagnola come il Villarreal. Se sono sorpreso di essere capocannoniere in campionato ed in Europa League? No, non lo sono, è sempre stato così per me a parte lo scorso anno ma voglio dimostrare anche di più." (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VILLARREAL-ROMA (RISULTATO FINALE 0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, ANDATA SEDICESIMI)

© Riproduzione Riservata.