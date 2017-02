Andria-Casertana / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA ANDRIA-CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Andria-Casertana, diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini, si gioca sabato 18 febbraio alle ore 20:30; sarà una sfida relativa alla settima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro 2016-2017. Si tratterà di uno dei due posticipi serali tra due squadre in zona play off, che stanno vivendo però un momento di forma abbastanza diverso.

L'Andria è protagonista della migliore serie positiva attualmente in atto in Lega Pro, con diciassette risultati utili consecutivi che hanno permesso alla formazione pugliese di innalzarsi verso il settimo posto solitario, ad una sola lunghezza dal Cosenza sesto. Nell'ultimo turno di campionato disputato, l'Andria ha centrato il secondo successo consecutivo sfruttando l'occasione offerta dal calendario: dopo il Taranto in casa, i biancazzurri hanno piegato anche il Melfi fanalino di coda della classifica.

Dopo un ottimo periodo, la Casertana è stata costretta invece ad incassare una battuta d'arresto, sconfitta in casa dalla Vibonese. Un ko decisamente sorprendente per la squadra di Andrea Tedesco, che in questo inizio di 2017 era riuscita a risalire prepotentemente in classifica, per poi ritrovarsi ora di nuovo al decimo posto, con un solo punto di vantaggio sul Siracusa ed al limite tra la qualificazione ai play off ed una salvezza diretta che sarebbe però a questo punto al di sotto delle aspettative dei tifosi, considerando anche l'allargamento della formula della post season nella Lega Pro di questa stagione.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Degli Ulivi di Andria: padroni di casa in campo con il portiere Pop Ionut tra i pali e il suo connazionale Rada titolare nella difesa a tre con Aya e Curcio. Sulla corsia laterale di destra a centrocampo partirà dal primo minuto Tartaglia, mentre sulla fascia opposta sarà impiegato Tito. Al centro della linea mediana ci sarà spazio per l'altro romeno Onescu, Piccinni e Mancino. In attacco confermata la coppia composta da Croce e Cianci, entrambi a segno nella vittoriosa trasferta di Melfi. La Casertana affronterà invece la trasferta pugliese con Ginestra come estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con Finizio, D'Alterio, Rainone e l'uruguaiano Ramos schierati rispettivamente da destra a sinistra. Il croato Rajcic in cabina di regia sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Carriero e De Marco, mentre Colli avrà compiti da trequartista alle spalle di Ciotola e dell'argentino Corado, titolari nel tandem offensivo.

Moduli confermati per le due formazioni, con l'Andria di Favarin ormai consolidata con un 3-5-2 estremamente efficace nell'interpretazione di entrambe le fasi, difensiva ed offensiva. 4-3-1-2 per la Casertana di Andrea Tedesco che contro la Vibonese è caduta in vecchi difetti, distrazioni ancor più gravi perchè ribadite contro una squadra di bassa classifica in grave difficoltà. Servirà una scossa, difficile da trovare contro una squadra che in campionato non perde da quattro mesi.

Andria favorita ma con giudizio dalle agenzie di scommesse, considerando i tanti pareggi nei quali sono incappati i pugliesi nella loro pur lunghissima serie positiva. Vittoria interna quotata 2.10 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.20 la quota del pareggio e William Hill alza fino a 3.60 la quota per il successo esterno campano.

Per seguire Andria-Casertana, sabato 18 febbraio alle ore 20.30, sarà necessario un abbonamento al portale sportube.tv per vedere il match in diretta streaming video. Come per tutte le partite di Lega Pro infatti non sarà disponibile una diretta tv per seguire l'incontro.

