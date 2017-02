Atalanta-Crotone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 25^ giornata)

DIRETTA ATALANTA-CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 25^ GIORNATA) - Atalanta-Crotone, diretta dall’arbitro Banti presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo oggi sabato 18 febbraio alle ore 18,00, è una partita valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2016/17, sesta di ritorno. Una gara importantissima per entrambe le formazioni che però lottano per obiettivi completamente differenti. L'Atalanta vincendo potrebbe seriamente pensare di staccare il pass per l'Europa League, un po' come avvenuto col Sassuolo nella scorsa stagione. In casa Crotone invece c'è grande attesa per questa sfida che potrebbe essere l'occasione giusta per un colpaccio fuori casa in chiave salvezza. Missione difficile comunque per i calabresi che di fronte avranno una squadra che riesce a giocare un grande calcio e ad essere pericolosa come poche. Ci sarà bisogno solamente della gara perfetta per uscire dall'Atleti Azzurri d'Italia con punti.

L'Atalanta non vuole sbagliare quella che sulla carta appare comunque come una gara alla portata degli uomini di Gasperini. Dunque ci sarà grande attenzione intorno alla sfida tra orobici e calabresi anche perché ci saranno motivazioni differenti ad animare l'incontro. Attesa anche una buona cornice di pubblico per la gara di Bergamo tra l'Atalanta e il Crotone.

Atalanta che per battere il Crotone punterà sempre sugli stessi uomini. I nerazzurri vorranno vincere così da poter vivere con tranquillità le prossime gare e credere maggiormente nella possibilità di raggiungere l'Europa League. Il modulo sarà il 3-5-2 che vedrà Berisha in porta con Masiello, Caldara e Toloi a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio per Kurtic, Freuler e Kessie, mentre sugli esterni agiranno Spinazzola e Conti, spine nel fianco per qualsiasi avversario. In avanti agiranno invece Gomez e Petagna, la coppia social del momento.

In casa Crotone si guarda solo alla vittoria in terra bergamasca per sperare realmente nella salvezza. Nicola opterà per il 5-4-1 con Cordaz tra i pali e Rosi, Ceccherini, Ferrari, Dussenne e Mesbah in difesa. Centrocampo solido e di qualità con Crisetig e Barbersi all'interno mentre sugli esterni agiranno Tonev e Stoian. In avanti l'unica punta sarà Falcinelli, pronto a darsi il cambio nella ripresa con l'ex centravanti dell'Avellino, Marcello Trotta.

Atalanta che ha un modo di giocare basato fondamentalmente sulla qualità sulle fasce. Elementi come Conti e Spinazzola in questa stagione stanno trovando la definitiva consacrazione. I due sono tra i principali gioielli dell'Atalanta anche se non è da dimenticare l'importanza di uno come El Papu Gomez che sta trascinando i suoi compagni verso l'Europa. La coppia Gomez-Petagna finora sta regalando grandi soddisfazioni e non è da escludere che proprio contro il Crotone possa vivere un'altra giornata di grazia. Solida la difesa dell'Atalanta che di solito soffre molto poco.

Crotone che invece punterà molto sulla resistenza in difesa. Una difesa a 5 che in fase offensiva diventa a 3. Fondamentale il lavoro degli esterni con Mesbah e Rosi chiamati agli straordinari anche per via della loro grande esperienza in serie A. Dunque sarà una gara molto ostica e che dovrà vedere il miglior Falcinelli. Proprio l'ex ariete del Sassuolo in una gara come quella con l'Atalanta può diventare fondamentale in fase di appoggio e soprattutto di ripartenza. Servirà un'ottima gara dei calabresi per uscire con punti dallo stadio di Bergamo.

L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini, si è detto ottimista per il futuro della sua squadra. L'Europa non è un sogno secondo l'ex mister del Genoa e dunque continuando così potrebbe seriamente diventare realtà. D'altronde il rendimento di questa stagione meriterebbe qualcosa di importante alla fine del campionato. In casa Crotone, mister Nicola ha chiesto ai suoi la giusta concentrazione per non sbagliare niente nella partita contro l'Atalanta. Sarà una gara troppo delicata: un risultato negativo potrebbe quasi definitivamente spegnere le speranze di salvezza del Crotone. Situazione dunque estremamente tesa e sospesa in casa Crotone ma Nicola ha voluto tranquillizzare tutti ammettendo di credere comunque nella salvezza.

Per ciò che riguarda le scommesse, Bwin quota l'1 dell'Atalanta a 1.26, dunque nettamente favorita la squadra di casa. Il pareggio viene quotato a 5.00, mentre a 12.50 una vittoria degli ospiti in Lombardia.