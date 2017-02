Bari-Ternana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA BARI-TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Bari-Ternana verrà diretta dall'arbitro Mainardi; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio San Nicola è fissato per le ore 15.00 di sabato 18 febbraio. Per partecipare ai prossimi playoff il Bari di mister Stefano Colantuono dovrà dimostrare di essere maturato già a partire da questo match contro la Ternana. I biancorossi in stagione non sono riusciti a trovare la giusta continuità e dovranno farlo in quest'ultima parte di stagione per provare ad accedere al post season. Nell'ultimo turno la squadra biancorossa non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo del Cesena. Una vittoria sarebbe servita a dare continuità al successo contro il Vicenza e avrebbe catapultato i biancorossi all'ottavo posto, ultimo valido per partecipare ai playoff.

La Ternana invece sta lottando per non retrocedere, ma il destino dei rossoverdi appare complicato. La squadra allenata dal nuovo tecnico Carmine Gautieri è al penultimo posto della graduatoria e nell'ultimo turno ha perso di misura il derby umbro contro il Perugia. Tuttavia non va dimenticato che sarà una gara particolare, visto che moltissimi ex calciatori del Bari vestono ora la maglia della Ternana, e vorrebbero fare uno scherzo dal punto di vista sportivo ai vecchi compagni di spogliatoio. Su tutti Marino Defendi, a lungo capitano della squadra barese e uno dei calciatori più amati dall'esigente tifoseria biancorossa.

Il Bari è ancora una squadra in costruzione visti i numerosi innesti del calciomercato di gennaio, ciò nonostante è possibile stilare una probabile formazione, rifacendosi alle scelte di Colantuono nelle precedenti giornate. Il modulo sarà il 4-3-3, con il quale il Bari sembra aver trovato una certa confidenza. Fra i pali verrà impiegato il titolarissimo estremo difensore Micai, che difenderà la porta assieme ai quattro difensori in linea, che saranno Sabelli come terzino destro, Capradossi e Tonucci come difensori centrali e Daprelà come terzino sinistro. A centrocampo il cardine della manovra sarà Basha, che dialogherà con le due mezzali, che dovrebbero rispondere ai nomi di Salzano e Macek. Occhio anche a Greco, che potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto. Il tridente d'attacco ha due certezze che si chiamano Brienza e Floro Flores, mentre il terzo slot resta un rebus. A prenderlo in consegna potrebbe essere nuovamente Galano, anche se Raicevic scalpita e Colantuono sembrerebbe intenzionato a dargli una chance dal primo minuto.

La Ternana risponderà con il modulo di base 4-3-2-1, chiamato anche albero di Natale. Il portiere titolare sarà Aresti, aiutato dai quattro difensori, il terzino destro Zanon, i due centrali Valjent e capitan Meccariello e il terzino sinistro Andrea Rossi. A centrocampo verrà lanciato l'esperto Ledesma come mediano, affiancato dalle due mezzali Defendi e Di Noia, due degli ex baresi. Il trio d'attacco vedrà giocare come trequartisti Falletti e Pettinari, mentre l'unica punta centrale sarà l'uruguaiano Avenatti.

Il Bari in casa fa sempre la partita, ma trova diverse difficoltà a scardinare le difese molto chiuse. Quindi il compito della Ternana sarà quello di chiudere gli spazi alle offensive dei biancorossi e di ripartire in velocità con i calciatori di maggiore gamba. Floro Flores e Galano sono due pericoli pubblici e la difesa dovrà adottare un trattamento speciale per i due attaccanti biancorossi. Nella ripresa potrebbe esserci l'ingresso di Raicevic, molto abile a sfruttare occasioni su calci piazzati grazie alla sua stazza. La Ternana, piena di ex calciatori baresi, potrebbe trovare quell'orgoglio che finora è venuto a mancare e risollevarsi da una brutta situazione di classifica.

Andiamo ora ad analizzare le quote emanate nelle scorse ore dai bookmaker. Secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power la vittoria dei galletti vale 1.64, a differenza del successo esterno delle Fere, che pagherebbe addirittura 5.40 volte la posta. Infine al segno X, valido per il risultato di pareggio, è stata assegnata una quota pari a 3.60 volte l'importo giocato.

Bari-Ternana sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 2 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

