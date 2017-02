Carpi-Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA CARPI-BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Carpi-Brescia verrà diretta dall'arbitro Abisso; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Sandro Cabassi è fissato per le ore 15.00 di sabato 18 febbraio. Il Carpi nell'ultimo periodo è assolutamente irriconoscibile e sta perdendo posizioni nella classifica di Serie B. Per questo motivo la sfida contro il Brescia diventa uno snodo cruciale per il prosieguo e per non perdere in via definitiva la possibilità di accedere ai playoff che si disputeranno al termine del campionato. Nell'ultimo turno gli emiliani hanno perso di misura sul campo della capolista Frosinone, ma erano già reduci da una pesante sconfitta casalinga nel derby contro il Cesena e dalla debacle rimediata sul campo del Benevento.

Ecco perché il successo oggi diventa un imperativo per dare un segnale alle dirette avversarie, che l'hanno sopravanzato in classifica. Con tre sconfitte consecutive già in archivio la compagine allenata da Fabrizio Castori non può permettersi ulteriori passi e falsi e deve cercare i tre punti come se stesse disputando una finale. Il Brescia dal canto suo è in un momento di difficoltà, che lo ha portato a scendere di diverse posizioni, fino al bordo della zona playout. Le rondinelle, dopo aver perso tre gare di fila, nell'ultimo turno hanno conquistato un punticino nello scontro diretto per la salvezza contro il Pisa. Una vittoria sarebbe un ottimo viatico per avviarsi alla fase finale della stagione con un buon margine di punti sulla zona retrocessione.

Il Carpi schiererà una formazione a trazione offensiva per cercare di scardinare la difesa bresciana. Tuttavia mister Castori dovrà rinunciare al centravanti Jerry Mbakogu, uno degli elementi cardine della compagine biancorossa. L'attaccante infatti è stato espulso nella sfida di Frosinone, e dunque sarà squalificato per la prossima giornata. Al suo posto giocherà Kevin Lasagna, che coopererà con l'altro attaccante Beretta. A centrocampo i due esterni di fascia saranno Fedato a sinistra e Letizia a destra, mentre i due interni saranno il senegalese Mbaye e Lollo. La difesa a quattro sarà composta dal terzino destro Struna, dal terzino sinistro Poli e dai due difensori centrali Gaglio e Romagnoli. Infine la difesa della porta sarà affidata all'estremo difensore Belec.

Il Brescia, guidato dall'emergente tecnico Cristian Brocchi, propenderà per il modulo 3-4-1-2, affidando la difesa della porta all'estremo difensore Arcari. Quest'ultimo verrà coadiuvato dal lavoro dei tre difensori, Untersee sul centro-destra, Blanchard nel mezzo e Calabresi sul centro-sinistra. A centrocampo i due slot interni saranno occupati da Martinelli e Pinzi, mentre i posizione più avanzata giocherà il giovanissimo Crociata, che avrà il compito di galleggiare fra le linee e dialogare con gli attaccanti. Sulle fasce si posizioneranno Ndoj e Coly, impiegati, rispettivamente come esterno destro ed esterno sinistro. L'undici titolare verrà completato dalla coppia d'attacco, formata da Bonazzoli e Caracciolo.

A tenere il controllo del gioco sarà senza dubbio il Carpi, che dovrà riscattarsi davanti al pubblico amico dopo le ultime sconfitte rimediate. La compagine carpigiana ha bisogno anche di risposte dal punto di vista del gioco e non solo dei tre punti. Infatti per andare avanti in un campionato complesso come la Serie B entrano in gioco tanti fattori che prescindono dalla qualità degli interpreti. Qualità che il Carpi ha indubbiamente dimostrato di possedere, ma che come detto non è l'unica componente fondamentale. Inoltre le partite contro il Brescia, squadra che si preoccupa più della fase difensiva piuttosto che di quella offensiva, risultano molto più difficile e complicate di scontri diretti con squadre dello stesso tasso tecnico.

Secondo i bookmakers tuttavia non ci sono dubbi, il Carpi si porterà a casa la vittoria e interromperà striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Il successo dei falconi, secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power, paga 1.60 volte l'importo giocato, mentre il pareggio permetterebbe di vincere agli scommettitori una cifra pari a 3.60 volte la posta. Infine il successo esterno del Brescia è considerato un'ipotesi remota, visto che paga addirittura 5.90 volte.

Carpi-Brescia sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 5 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

