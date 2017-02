Catania-Taranto / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA CATANIA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Catania-Taranto, diretta dall'arbitro Giacomo Camplone e in programma alle ore 14:30 di sabato 18 febbraio, sarà una delle partite che aprirà il programma della settima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro 2016-2017. Una sfida tra due squadre che hanno vissuto una settimana diametralmente opposta, con le inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista del morale.

Nel Catania infatti ha avuto importanti ripercussioni la sconfitta subita sul campo dell'Akragas, vera bestia nera stagionale per gli etnei con due sconfitte inflitte ai rossoazzurri, sia nel match di andata sia nel match di ritorno. Gli etnei hanno deciso dunque di sostituire il tecnico Pino Rigoli, rilevato in panchina dall'ex allenatore dell'Ascoli, Mario Petrone. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Una mossa che il presidente Lo Monaco ha giustificato con l'esigenza di mettere in cassaforte i punti necessari per partecipare ai play off e provare a dare l'assalto nella post season a quella Serie B impossibile da raggiungere direttamente, anche a causa della pesante penalizzazione di sette punti con la quale i siciliani hanno dovuto iniziare il campionato. Il Taranto invece ha vissuto una giornata da leoni battendo in casa allo stadio Jacovone la ora ex capolista Foggia. Una delle migliori partite dell'anno per i rossoblu pugliesi, che col terzo allenatore stagionale (Salvatore Ciullo, successore di Papagni e Prosperi) sembra deciso a lottare fino in fondo per una salvezza da conquistare possibilmente senza passare dai play out.

Allo stadio Massimino si confronteranno queste probabili formazioni: il Catania giocherà con Pisseri alle spalle di una difesa a tre composta dal brasiliano Drausio, da Bergamelli e da Marchese. A centrocampo sarà Di Grazia a presidiare la fascia destra e Parisi la fascia sinistra, mentre al centro della mediana si muoveranno l'argentino Scoppa e Biagianti. Mazzarani, autore di un gol che non è servito però a fare punti nella trasferta di Agrigento, agirà da trequartista alle spalle di Pozzebon e del portoghese Tavares, che formeranno il tandem offensivo. Il Taranto opporrà Maurantonio come estremo difensore, mentre Altobello e Magri saranno i due difensori centrali, De Giorgi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Pambianchi in posizione di terzino sinistro. Maiorano, Guadalupi e Lo Sicco comporranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo toccherà a Magnaghi, Paolucci e Viola scendere in campo dal primo minuto.

Petrone dovrebbe partire schierando il Catania con un 4-3-1-2, col Taranto schierato invece col 4-3-3 da Ciullo. L'effetto relativo al nuovo tecnico è stato sicuramente positivo per i pugliesi, gli etnei sperano di potersi giovare della stessa energia, anche se alcuni alti e bassi possono essere considerati fisiologici a causa del bagaglio psicologico dovuto alla penalizzazione. L'amarezza è dovuta anche al fatto di aver perso contro un Akragas invischiato nella bassa classifica, ko che il presidente Lo Monaco ha definito il momento più basso della stagione del Catania.

Nonostante i risultati dell'ultima giornata che andrebbero in direzione opposta rispetto alle previsioni, il Catania viene considerato nettamente favorito dai bookmaker, con vittoria etnea quotata 1.62 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.60 la quota del pareggio e William Hill offre a 5.50 la quota per il successo esterno.

Catania-Taranto, sabato 18 febbraio alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che si collegheranno sul sito sportube.tv, previa sottoscrizione di un abbonamento al portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.