Catanzaro-Akragas / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA CATANZARO-AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Catanzaro-Akragas, diretta dall'arbitro Cipriani della sezione di Empoli, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una delicatissima sfida salvezza nel programma della settima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Faccia a faccia tra due formazioni che hanno vissuto diversi alti e bassi nell'ultimo periodo, anche se la salvezza sembra lontana ma va detto che gli acuti non sono mancati da una parte e dall'altra. Come quello della settimana scorsa per la formazione di Agrigento, che ha ribadito il successo dell'andata nel derby contro il Catania, vincendo anche il confronto di ritorno allo stadio Esseneto.

Tre punti che hanno rappresentato ossigeno puro per la formazione allenata da Di Napoli, che ha potuto staccare lo stesso Catanzaro e sorpassare la Reggina in classifica, mantenendosi a braccetto con il Taranto e sulla linea di galleggiamento dell'ultimo posto valido per ottenere a fine stagione la salvezza diretta senza passare dai play out. Dopo un periodo ricco di prestazioni positivi e di punti come mai era stato dall'inizio della stagione, il Catanzaro è caduto invece in un altro confronto molto delicato contro il Messina, che ha potuto così mettere tre punti di distacco fra di sé e la zona play out, mentre i calabresi sono rimasti da soli al terzultimo posto a quota ventun punti. I giallorossi si stanno letteralmente staccando da quell'ultimo posto occupato fino a non molto tempo fa, ma il ko in Sicilia è stata la prima vera battuta d'arresto dopo un periodo come detto sostanzialmente positivo.

Allo stadio Ceravolo scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa del Catanzaro schierati con De Lucia tra i pali, Sirri a destra ed Esposito a sinistra nella difesa a quattro con Prestia e Patti che avranno invece il compito di formare la coppia centrale. Nella zona mediana i due centrali saranno Maita ed Icardi, mentre a Mancosu toccheranno i compiti di esterno destro e a Zanini quelli di esterno sinistro. In attacco ci sarà la conferma per la coppia Cunzi-Gomez. La risposta dell'Akragas sarà affidata a Pane in porta alle spalle della linea difensiva a tre composta da Riggio, Sepe e Milito. Coppola, Palmiero e Bramati andranno a presidiare la zona centrale di centrocampo, mentre l'argentino Pezzella sarà schierato sull'out di destra e Longo sull'out di sinistra. In attacco Salvemini, in gol contro il Catania, farà coppia con l'altro argentino Cochis.

Zavattieri convinto del 4-4-2 di un Catanzaro che nell'ultima trasferta non ha perso le misure in campo, ma ha peccato di scarsa incisività in attacco e, cosa che non era avvenuta nelle ultime partite, di concretezza in difesa. Il 3-5-2 di Di Napoli è tornato a ruggire con un Akragas capace di trasformarsi in questa stagione nei derby contro il Catania, con gli agrigentini che hanno dimostrato di poter puntare alla salvezza diretta se sfodereranno il carattere visto contro gli etnei.

I bookmaker dimostrano di credere ancora in un Catanzaro che a Messina ha lasciato tre punti preziosi, ma ha destato ancora una volta l'impressione di essere in crescita, più di un Akragas che comunque contro il Catania ha compiuto una grande impresa. Vittoria casalinga quotata 1.80 da Bet365, mentre William Hill quota 3.60 l'eventuale pareggio e Paddy Power 4.60 il colpaccio siciliano allo stadio Ceravolo. Diretta streaming video sul web per Catanzaro-Akragas, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 16.30, con streaming disponibile per tutti gli abbonati al sito sportube.tv.

