Cittadella-Avellino / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA CITTADELLA-AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 18 FEBBRAIO) - Cittadella-Avellino, diretta dall'arbitro Marini è una delle otto partite della ventiseiesima giornata di Serie B 2016-2017 che si giocano sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15.00, la partita si disputerà presso lo stadio Piercesare Tombolato, uno dei più importanti impianti sportivi dell'omonimo comune veneto. I padroni di casa vogliono assolutamente tornare alla vittoria, che alla squadra di Venturato manca da tre gare, nelle quali i veneti hanno raccolto solamente due punti, un ruolino di marcia assolutamente insufficiente per mantenere il passo con le prime della classe.

Non a caso il Cittadella è scivolato al quinto posto in classifica, a otto lunghezze di distanza dal Frosinone capolista, e dopo uno spumeggiante avvio di stagione che aveva fatto illudere i tifosi, la squadra ora rischia di rinculare nel girone di ritorno. Se non altro il Tombolato è un fortino su cui fare affidamento: 25 dei 39 punti conquistati provengono proprio da lì, inoltre l'Avellino fuori casa ha ottenuto una sola vittoria nelle dodici gare esterne fin qui disputate, raccogliendo solamente 7 punti lontano dal Partenio.

Tuttavia gli uomini di Novellino sono reduci dall'importante successo di prestigio ottenuto contro il Verona, regolato per 2 a 0 con le reti di Paghera (dal dischetto) e Verde, grazie al quale gli irpini hanno allungato a sei la striscia di risultati utili consecutivi che ha consentito loro di tirarsi fuori, almeno per il momento, dalla zona retrocessione. Da quando Novellino è arrivato ad Avellino l'esperto tecnico 63enne - che ha preso il posto del silurato Toscano - ha saputo fare un ottimo lavoro, risollevando letteralmente una squadra che ha ereditato quand'era sull'orlo del precipizio, al penultimo posto in classifica, e che adesso può guardare al futuro con molta più serenità rispetto anche solo a un mese fa.

È ancora presto per capire quali potrebbero essere le scelte di Venturato e Novellino per questo appuntamento, molto probabilmente le formazioni titolari non dovrebbero discostare granché rispetto a quelle viste negli ultimi impegni. Il Cittadella sfoggerà un 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali; in difesa i terzini Benedetti e Salvi affiancheranno i centrali Pascali e Scaglia; il centrocampo sarà guidato da capitan Iori che potrà contare sull'appoggio di Schenetti e Valzania; il trequartista Chiaretti si posizionerà dietro alle due punte Arrighini e Litteri.

L'Avellino riproporrà il 4-4-2 con il quale, sabato scorso, ha battuto il Verona di Pecchia: con il buon Radunovic confermatissimo in porta, i quattro di difesa dovrebbero essere - in virtù della squalifica di Djimsiti che non sarà quindi disponibili - Gonzalez, Jidayi, Migliorini e Perrotta; a centrocampo D'Angelo, Lasik, Paghera e Belloni sono ragionevolmente certi di avere una maglia da titolare, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Ardemagni e Verde che dopo l'ottima prestazione contro gli scaligeri si sono guadagnati la fiducia incondizionata del mister.

Per Cittadella-Avellino i bookmaker propongono le seguenti quote: su Bet365 l'1 dei padroni di casa viene dato a 1,91 mentre su PaddyPower la vincita ammonta a 3,35 volte la giocata in caso di X; per il 2 degli ospiti, Unibet moltiplica per 4,60 la posta in palio. Le agenzie di scommesse on-line ritengono che questa non sarà una partita ricca di gol, come dimostrano le scelte di Bet365 che ha fissato a 1,70 la quota per l'Under e a 2,10 quella per l'Over. Da segnalare su Betclic la quota di 6,00 per il risultato esatto di 1 a 0 in favore del Cittadella.

Cittadella-Avellino, esattamente come tutte le altre partite valide per il campionato di Serie B, andrà in onda solamente sulle reti di Sky Sport che ha acquisito in via esclusiva i diritti televisivi del campionato cadetto. Diretta tv a partire dalle ore 15.00 sul canale 254 in alta definizione, diretta streaming video su skygo.sky.it (accessibile tramite un browser sui PC portatili), è inoltre disponibile l'app Sky Go per i clienti abbonati da almeno un anno e che sono intenzionati a guardare i programmi della pay-tv satellitare anche su smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire alcuni spezzoni del match su Diretta Gol, programma in onda sul canale 206 e che propone in contemporanea le immagini da tutti i campi. Per le immagini in chiaro bisognerà aspettare le ore 18.00 quando su Rai 2 comincerà lo speciale settimanale di "90° minuto" interamente dedicato al torneo cadetto.

