Diretta/ Formula E info streaming video e tv ePrix Buenos Aires 2017: orario, come seguire la gara (oggi sabato 18 febbraio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX BUENOS AIRES 2017 INFO STREAMING VIDEO TV, ORARIO (OGGI SABATO 18 FEBBRAIO 2017) – La Formula E torna in diretta con il Gran Premio ePrix Buenos Aires 2017. Grande appuntamento con la nuova categoria ecologica dell'automobilismo, nella quale gareggiano monoposto spinte da motori elettrici. Siamo alla terza gara del Mondiale 2016-2017, terza edizione del Campionato del Mondo di questa categoria, che si disputa a cavallo di due anni solari, a differenza di quanto avviene solitamente negli sport motoristici. Si tratta di fatto di una seconda partenza, perché i primi due appuntamenti erano stati a Hong Kong il 9 ottobre e poi a Marrakesh il 12 novembre. Dopo tre mesi di silenzio si torna a gareggiare oggi, ma poi di nuovo una lunga pausa fino al 1° aprile, quando si farà tappa a Città del Messico. Calendario a nostro parere troppo diluito, sarà uno dei punti che la Formula E dovrà affrontare per crescere ancora.

Tornando all'attualità, va comunque detto che l'appuntamento di Buenos Aires è già tradizionale: siamo alla terza edizione del Mondiale e per la terza volta si corre nella capitale dell'Argentina, che dunque non è mai mancata nel calendario della Formula E. Per la precisione si gareggia nel moderno quartiere di puerto Maduro e bisogna anche dire che le previsioni meteo non sono delle migliori: c'è un concreto rischio di temporali. Ogni giro del circuito di Buenos Aires misurerà 2,480 km e sarà caratterizzato da 12 curve. La partenza sarà in programma alle ore 15.15 locali, cioè le ore 19.15 in Italia, visto che bisognerà fare i conti con quattro ore di fuso orario fra noi e l'Argentina.

Ricordiamo alcune novità nel regolamento, visto che siamo reduci da una lunga pausa: ad esempio, far registrare il giro più veloce in gara porterà solamente un punto nella classifica del Mondiale piloti, mentre nelle due precedenti edizioni ne garantiva due; la somma del peso complessivo della monoposto e del pilota non sarà più di 888 kg bensì di 880; la Michelin porterà un nuovo tipo di gomme. Quanto alla classifica, è già in fuga lo svizzero Sebastien Buemi, che è il campione del Mondo in carica e ha tutte le intenzioni di confermarsi, dal momento che ha vinto entrambe le due gare disputate in autunno con la sua Renault e.dams, accumulando così 50 punti contro i 28 del suo primo inseguitore, il brasiliano Lucas Di Grassi.

La Formula E sarà visibile su Rai Sport, dal momento che è stato rinnovato l'accordo con la Rai. Tuttavia non ci sarà la diretta tv di questa gara e di conseguenza non sarà garantita nemmeno la diretta streaming video. Altro punto di riferimento importante è il sito ufficiale del Campionato, all'indirizzo www.fiaformulae.com.

