Diretta/ Modena-Novara: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport,volley femminile,18^ giornata serie A1, oggi 18 febbraio 2017)

DIRETTA MODENA-NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT,VOLLEY FEMMINILE SERIE A1,18^ GIORNATA, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Modena-Novara, diretta dagli arbitri Florian e Zanussi è la partita di volley femminile attesa per oggi 18 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso il PalaPanini, valida nella 18^ giornata del campionato di serie A1. La sfida di questa sera appare particolarmente significativa per entrambe le squadre che escono con le ossa rotte dal turno infrasettimanale di campionato: una brutta botta per le piemontesi, che prestano il fianco a Coengliano terminando il match con il risultato secco di 3-0. Brutto colpo anche per le modenesi, che dopo la pensante sconfitta con Monza maturata al terzo set, ora scivolano all’ottavo posto nella classifica della serie a1,dove ora devono guardarsi le spalle da Firenze. Non sarà semplice rialzarsi, ma la sfida sarà fondamentale: serve cancellare il periodo no e ripartire da zero, anche perché gli obiettivi iniziano a delinearsi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MODENA-NOVARA (da raiplay.it)

Nonostante il recente insuccesso, il tecnico della compagine emiliana oggi padrona di casa, Marco Gaspari sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio, perlomeno per quanto riguarda la formazione ufficiale da mettere in campo contro la Igor Gorgonzola. Secondo le ultime ipotesi Giulia Leonardi sarà il libero titolare, mentre in cabina di regia andrà Francesca Ferretti: al centro, per poter arginare l'attacco avversario, si piazzeranno probabilmente Laura Heyrman e Yvon Belien, anche se Ilaria Garzaro potrebbe entrare a gara in corso. Marika Bianchini, Caterina Bosetti e Neriman Ozsoy saranno le attaccanti, mentre la Brakocevic è pronta ad entrare in campo per far rifiatare le proprie compagne. Per quanto riguarda la Igor Novara, Marco Fenoglio potrebbe avere già in mente la squadra da schierare, per tentare il riscatto e migliorare l’attuale terza posizione,mangiando qualche punto alle rosanero, distanti 4 lunghezze. Per il match di questa sera dovremmo vedere per i colori della compagine piemontese Carlotta Cambiin cabina di regia, mentre Stefania Sansonna sarà il libero titolare. Al centro confermate Cristina Chirichella e Sara Bonifacio, che avranno il compito di fermare l'attacco delle padrone di casa. Katarina Barun, Ceòeste Plak, Judith Pietersen e Francesca Piccinini si giocheranno invece i tre posti riservati alle attaccanti. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercheranno di schierare sin dai primi palloni la formazione migliore.

Sarà una sfida davvero combattuta e piena di emozioni: infatti le due squadre hanno dimostrato di saper far fronte a tutti gli impegni in cui sono state coinvolte e il loro impegno costante ha sempre dato vita a partite davvero emozionanti. Assisteremo dunque ad un match tirato e in grado di far emozionare ogni appassionato di volley. Senza dimenticare ovviamente il fattore campo e il calore del pubblico di Modena. Sarà comunque una sfida aperta ed equilibrata: probabilmente Modena cercherà di mettere in difficoltà le proprie avversarie sulla ricezione, alzando di conseguenza il muro. Inoltre cercheranno di giocare bene i secondi palloni, evitando inutili ribattute. Occhio per a Novara, che con Cristina Chirichella ha uno dei muri più forti: servirà dunque giocare d'astuzia e non permettere ulteriori contrattacchi: si giocherà comunque sul filo del rasoio anche a livello psicologico.

Ricordiamo infine che la partita tra Modena e Novara, anticipo della18^ giornata della serie A1 sarò visibile in diretta tv sul canale Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisporti 1, disponibili al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta video streaming della partita di volley femminile, attesa dalle ore 20.30 tramite il servizio raiplay.it.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MODENA-NOVARA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.