Diretta/ Slalom femminile Mondiali sci St Moritz 2017 streaming video e tv, risultato live (oggi 18 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, SLALOM FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 18 FEBBRAIO 2017) – Oggi i Mondiali di sci alpino St Moritz 2017 propongono lo slalom femminile, l’ultima gara per le donne in questa rassegna iridata ospitata in una delle più celebri località della Svizzera, che si concluderanno domani con un altro slalom, naturalmente quello maschile. Adesso però pensiamo alle ragazze e alla probabile sfida fra Mikaela Shiffrin e il resto del mondo: tutti sanno che fra i pali stretti l’americana è la grande favorita, per le sue rivali riuscire a batterla proprio nell’occasione più importante dell’intera stagione avrebbe un sapore a dir poco speciale. Le emozioni certamente non mancheranno, ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire lo slalom di Sankt Moritz.

La prima manche avrà inizio alle ore 9.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara dei Mondiali di St Moritz dal vivo sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sankt Moritz (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare di Mikaela Shiffrin. La giovane campionessa statunitense domina quasi incontrastata la specialità da circa quattro anni, come dimostrano i due titoli mondiali del 2013 e del 2015 e l’oro olimpico 2014 che Shiffrin ha già in bacheca a soli 22 anni d’età, oltre a tanti successi in Coppa del Mondo e un “abbonamento” alla Coppa di specialità che le è sfuggita solo l’anno scorso, quando però fu costretta a saltare metà stagione per infortunio – e vinse tutti gli slalom che riuscì a disputare. Paradossalmente quest’anno ha fatto un pochino peggio, con l’inforcata di Zagabria e il terzo posto di Flachau a sporcare (si fa per dire) la media, ma se Mikaela saprà fare tutto per bene sarà praticamente impossibile batterla.

Attenzione però: l’ultimo slalom “vero” risale al 10 gennaio proprio a Flachau. Da allora ci sono stati il parallelo di Stoccolma e – per chi vi ha partecipato – il team event di martedì, tuttavia oltre un mese di stop potrebbe farsi sentire su alcune delle protagoniste. Anche in questo senso però la Shiffrin non dovrebbe risentirne molto, perché gareggia anche in altre specialità, mentre questa pausa potrebbe avere effetti più significativi sulle slalomiste pure.

Se dobbiamo provare ad identificare le principali rivali per Mikaela Shiffrin, possiamo fare tre nomi. Il primo è quello della slovacca Veronika Velez Zuzulova, che è seconda nella classifica di specialità e ha vinto a Zagabria in occasione dell’errore della rivale a stelle e strisce. Poi ecco la svizzera Wendy Holdener, che è stata molto costante in tutta la stagione, gareggia in casa e non ha nemmeno troppe pressioni perché ha già reso memorabili i propri Mondiali con un fantastico oro in combinata; infine la svedese Frida Hansdotter, detentrice della Coppa di slalom, che dopo una deludente prima parte della stagione è andata in crescendo e ha vinto proprio a Flachau.

Quanto alle azzurre, sappiamo che lo slalom femminile è la disciplina con più difficoltà in questo momento: di fatto le uniche tre slalomiste italiane competitive a buoni livelli sono Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Chiara Costazza, che però non sono mai andate nemmeno vicine al podio. La buona notizia è che Chiara Costazza nelle ultime gare ha trovato la continuità fra le prime 10, tuttavia ai Mondiali serve il podio e per arrivare fra le prime tre serve un guizzo che al momento appare difficile.

