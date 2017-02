EMPOLI LAZIO / Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita

DIRETTA EMPOLI LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La partita Empoli-Lazio può essere seguita in diretta streaming su Sky Go e Premium Play, le applicazioni disponibili per gli abbonati alle pay tv. Si tratta di un servizio che non prevede costi aggiuntivi e che garantisce la visione della partita con i dispositivi mobili, come PC, smartphone e tablet. Quindi anche se siete lontani da casa potete vedere Empoli-Lazio. Per chi, invece, vuole seguire questa partita della 25esima giornata di Serie A in diretta tv, ecco tutte le indicazioni necessarie a seconda che siate clienti della pay tv satellitare o di quella del digitale terrestre. Cominciamo allora con i canali di riferimento di Sky: la sfida è trasmessa sul satellite attraverso Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix, disponibili anche in alta definizione. La telecronaca è stata affidata a Dario Massara, al cui fianco per il commento tecnico ci sarà Claudio Onofri. Da bordo campo Matteo Petrucci e Vanessa Leonardi per i contributi pre e post partita e per gli aggiornamenti durante Empoli-Lazio.

Il match è trasmesso in diretta tv anche da Mediaset Premium: il canale di riferimento è Premium Sport, anche in alta definizione. La telecronaca di Empoli-Lazio verrà curata da Giampaolo Gherarducci, il commento tecnico da Nando Orsi. Sarà disponibile anche la telecronaca tifoso con Guido De Angelis. Da bordo campo, invece, Pietro Pinelli e Cristiano Puccetti per raccogliere le voci dei protagonisti prima e dopo la partita e per gli aggiornamenti nel corso della partita. I contributi post partita verranno trasmessi subito dopo il triplice fischio: Mediaset, infatti, detiene i diritti relativi alle prime dichiarazioni degli allenatori, oltre a quelli relativi alle immagini dagli spogliatoi e all'intervista flash all'intervallo.

Archiviato il pareggio con il Milan, la Lazio si presenta a casa dell'Empoli per provare a strapparle i tre punti. Sulla carta parte favorita la squadra di Inzaghi, che del resto ha valori tecnici superiori a quelli della compagine toscana, che sta faticando più di quanto previsto in questa stagione. Se per la Lazio tornare alla vittoria è fondamentale per riprendere il cammino verso il ritorno nelle competizioni europee, per l'Empoli conquistare un risultato positivo sarebbe cruciale per incrementare il vantaggio rispetto al Palermo e, quindi, alla zona retrocessione, approfittando così della sconfitta rosanero in casa della Juventus.

