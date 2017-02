Empoli-Lazio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 25^ giornata)

DIRETTA EMPOLI-LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 25^ GIORNATA) - Empoli-Lazio, diretta dall’arbitro Rizzoli, è una partita nella quale queste due squadre si affrontano stasera allo stadio Carlo Castellani con inizio alle ore 20.45 nel terzo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Le due formazioni arrivano entrambe da uno scontro con una milanese: la squadra di Giovanni Martusciello non ha portato a casa punti dalla trasferta di San Siro, la Lazio di Simone Inzaghi ne ha conquistato uno all’Olimpico contro il Milan, ma i biancocelesti si possono certamente mangiare le mani per non aver sfruttato appieno l’occasione di dare una sterzata decisiva verso le posizioni UEFA, facendosi raggiungere dai rossoneri proprio nel finale di partita.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI EMPOLI-LAZIO - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A

La classifica delle due formazioni alla vigilia di questo match parla chiaro, con la squadra toscana che si trova nella parte bassa della classifica, 17esimo posto con 22 punti all’attivo, ma comunque un buon margine sulla zona retrocessione, con il Palermo, terzultimo, ad 8 punti di distacco. La Lazio invece è attestata al sesto posto, un po' in ribasso rispetto alla fine del girone d’andata, con i suoi 44 punti ed uno di distacco dalla coppia tutta nerazzurra Inter – Atalanta, e tre di vantaggio nei confronti del Milan. Il ruolino di marcia dell’Empoli al Castellani parla finora di quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, mentre quello esterno della Lazio, vede cinque vittorie tre pareggi ed altrettante sconfitte.

Il risultato della gara di andata fu di 2–0 in favore della Lazio con le reti segnate da Keita e da Lulic, ma con una buona dose di sofferenza da parte dei biancocelesti, visto che dopo la prima rete, segnata dal numero 14 di Inzaghi erano stati i toscani a "fare la partita" fino alla rete decisiva, arrivata nei minuti finali. L’Empoli aveva anche colpito una clamorosa traversa con Pucciarelli ed il portiere laziale Strakosha aveva effettuato almeno un paio di interventi decisivi per salvare la sua porta.

A San Siro gli azzurri empolesi non hanno disputato una brutta gara ma non hanno potuto arrestare l’Inter, ancora arrabbiata e polemica per la sconfitta in casa della Juventus. Martusciello si è presentato al Meazza senza mezza difesa ed in attacco senza Michelidze, e subisce fin da subito la pressione dei nerazzurri, ma Skorupski è bravo a salvare su Palacio dopo 10 minuti di gioco. L’Inter però passa dopo solo altri 4 minuti grazie ad Eder che appoggia in rete di petto. In avanti il nuovo acquisto El Kaddouri cerca di dialogare con le due punte, ma si nota che il suo inserimento non è ancora al 100%. L’Empoli potrebbe subire anche un rigore, con Dioussè che spinge Eder ma l’arbitro non vede. Al riposo sull’1–0, l’Empoli subisce la seconda rete da parte di Candreva dopo 9 minuti, potrebbe segnare con Maccarone, ma l’esperto centravanti toscano si fa ipnotizzare da Handanovic ed i nerazzurri di Pioli possono controllare con calma sino alla fine mettendo dentro anche Gabigol e Pinamonti, che è all’esordio in serie A.

La Lazio di Simone Inzaghi ha sprecato una bella occasione nell’incontro casalingo con il Milan terminato 1–1 con rete di Suso nel finale, dopo che il capitano Biglia aveva portato i suoi in vantaggio dal dischetto proprio all’ultimo minuto del primo tempo. I biancazzurri hanno avuto molte più occasioni dei rossoneri nella ripresa, ma il portiere milanista Donnarumma si è opposto a tutti i tentativi dei laziali di realizzare la rete del raddoppio, e nel finale è bastata una disattenzione difensiva abbinata ad una magia di Suso per il pareggio della formazione di Montella. Alla Lazio in definitiva è mancato il "killer instinct", con diversi dei suoi attaccanti che non hanno finalizzato le tante occasioni create, e nel finale, con il Milan che badava a controllare il risultato, tenendo il pallone il più lontano possibile dalla propria area, non è sembrata in grado di riprendere in mano il pallino del gioco.

Per l’Empoli, dopo la sfida all’Inter arriva un’altra gara delicata, anche se davanti al proprio pubblico. Per affrontare la Lazio, mister Martusciello si affiderà al suo collaudato 4–3–1–2 nel quale toccherà ad El Kaddouri, che dopo il mercato invernale ha preso il posto di Saponara, cercare di mettere in movimento al meglio le due punte, Pucciarelli e Maccarone, mentre nella linea di centrocampo insieme a Croce ci saranno Dioussè e Krunic; in porta il polacco Skorupski, con davanti i difensori centrali Cosic e Veseli, mentre sulle due fasce agiranno il francese Laurini e Dimarco. Unico dubbio per il mister toscano è quello tra Pucciarelli e Marilungo.

Per Simone Inzaghi ancora 4–3–3 come contro il Milan, e conferma in porta di Strakoska, visto che l’infortunio di Marchetti non si è ancora risolto. Sostanziale conferma anche per i restanti uomini rispetto alla gara con il Milan con alcuni dubbi riguardanti Wallace che potrebbe prendere il posto in difesa di Hoedt e Lulic che nel tridente offensivo potrebbe prendere il posto di Keita.

Empoli-Lazio, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali 106, 201, 206 e 251 (Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. Passando invece al digitale terrestre di Mediaset Premium, appuntamento sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, oppure anche in streaming tramite l’applicazione Premium Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI EMPOLI-LAZIO - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A