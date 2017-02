Foggia-Matera / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA FOGGIA-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Foggia-Matera, diretta dall'arbitro Fabio Piscopo, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà senza ombra di dubbio il big match della settima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un confronto tutto da vivere tra due squadre scottate da clamorose sconfitte che hanno impedito loro di arrampicarsi la scorsa settimana al primo posto in classifica nel raggruppamento. Il Foggia è crollato a sorpresa, dopo una costante ascesa fatta registrare nelle ultime settimane, nel derby pugliese contro il Taranto, mentre il Matera si è fatto beffare tra le mura amiche dalla matricola terribile Virtus Francavilla.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Tra le due litiganti ha goduto un Lecce capace di riprendersi il primo posto in classifica, ma finora i colpi di scena nella lotta per il primato e la promozione diretta in cadetteria non sono di certo mancati. Il Foggia a Taranto è uscito sconfitto dopo sei vittorie ed un pareggio ottenuti nelle ultime sette partite di campionato disputate. Un epilogo sorprendente per la squadra di Stroppa, che ha fallito l'esame in cui era chiamata a confermare la propria supremazia. Il Matera invece, dopo aver battuto la Vibonese in casa ed essersi candidata come favorita per il salto in Serie B, è incappato in una rovinosa doppia sconfitta, perdendo prima del match col Francavilla anche il confronto in casa del Catania. La trasferta di Foggia rappresenta dunque un vero e proprio bivio per gli uomini di Auteri, che rischiano grosso in caso di terza sconfitta consecutiva.

Allo stadio Zaccheria di Foggia si ritroveranno di fronte queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Guarna a difesa della porta, Loiacono in posizione di terzino destro e Rubin in posizione di terzino sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Martinelli e Coletti. A centrocampo partiranno dal primo minuto Deli, Vacca e Agazzi, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Chiricò, Mazzeo e Sarno. Risponderà il Matera con Bertoncini, Ingrosso e Mattera titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Tozzo. A centrocampo Armellini e Iannini si muoveranno per vie centrali, mentre Casoli sarà impiegato come esterno di fascia destra e Salandria come esterno di fascia sinistra. In attacco al fianco di Carretta completeranno il tridente offensivo Negro e Strambelli.

La partita di Taranto non ha comunque fatto vacillare le certezze tattiche dell'allenatore del Foggia, Giovanni Stroppa, che proporrà di nuovo un 4-3-3 che finora ha fatto comunque le fortune dei Satanelli, capaci di giocare un calcio dalla filosofia offensiva ma al tempo stesso equilibrato. Così come non subirà variazioni il 3-4-3 di Auteri che ha regalato a tratti grandissimo spettacolo, ma che nelle ultime partite ha peccato di stabilità, soprattutto nella partita giocata costantemente in affanno e in rincorsa dello svantaggio dai lucani contro il Francavilla. Solo facendo risultato a Foggia il Matera potrebbe tornare una pretendente credibile per la Serie B.

La partita potrebbe essere quella di maggior difficile lettura per le agenzie di scommesse. Il Matera è apparso comunque in fase calante nelle ultime uscite, col Foggia favorito anche in virtù del fattore campo con quota per il segno '1' proposta a 2.15 da William Hill. L'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 3.40 l'eventuale successo lucano in trasferta.

Per Foggia-Matera, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 20.30, ci sarà diretta streaming video via internet riservata a tutti gli abbonati al portale sportube.tv.

