Fondi-Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA FONDI-MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Fondi-Monopoli, che sarà diretta dall'arbitro Vittorio Di Gioia e si gioca sabato 18 febbraio alle ore 14.30, sarà un faccia a faccia particolarmente stimolante nel quadro della settima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro 2016-2017. Nel girone C l'Unicusano continua ad essere una delle formazioni più continue del torneo, pur nel quadro di una politica dei piccoli passi che ha portato i rossoblu ad insediarsi in maniera ormai costante in zona play off.

Trentacinque punti ed un altro risultato eccellente nel cammino della squadra di Pochesci, il pari ottenuto sul difficile campo della Juve Stabia. I fondani si presentano all'appuntamento con sei punti di vantaggio sul Monopoli che invece ha ceduto di schianto nell'ultimo turno di campionato disputato in casa contro la Paganese. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Un ko amaro per una squadra che sembra aver ormai perso la brillantezza della fase iniziale del campionato. Una dote che i pugliesi stanno smarrendo, trovandosi al momento a soli cinque punti di distanza dalla zona play out. Servirà un acuto per non vedere il campionato cambiare faccia radicalmente per i Gabbiani, che non fanno bottino pieno dallo scorso 17 dicembre e che hanno vinto solamente due delle ultime sedici partite disputate in campionato. Un rendimento impietoso che i pugliesi devono cambiare radicalmente, provando a farsi forza alla luce del match d'andata che li aveva visti vincenti di misura sulla compagine laziale.

Allo stadio Purificato si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Unicusano Fondi schierato con Baiocco tra i pali, Galasso sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Signorini e il danese Marino saranno i due centrali della retroguardia. Varone, D'Angelo e De Martino a centrocampo partiranno dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo saranno titolari Tiscione, Gambino e Calderini. Risponderà il Monopoli con Furlan a difesa della porta ed una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra da Carissoni, Pasquale Esposito, Michele Ferrara e Cavagna. Balestrero, l'uruguaiano Nicolini e Pinto giocheranno nel centrocampo a tre, mentre l'albanese Vuthaj, Genchi e Montini partiranno titolari nel tridente d'attacco.

4-3-3 da una parte e dall'altra, anche se la trasferta di Fondi sarà particolarmente importante per il Monopoli che proverà a cambiare marcia sotto la guida del nuovo allenatore Bucaro, che ha preso il posto di Zanin dopo il pesante ko interno contro la Paganese. Confermatissimo invece Pochesci sulla panchina dei laziali che non disdegnano di pareggiare quando non possono fare bottino pieno. Un rendimento continuo per una squadra che ha perso pochissimi negli ultimi mesi, e che proverà a qualificarsi per dei play off che sarebbero storici per il sodalizio rossoblu, che mai si è trovato a giocarsi concretamente l'accesso in Serie B. Al Monopoli serve proprio questo tipo di continuità per riuscire ad allontanarsi in maniera netta dalla zona più pericolosa della classifica.

L'Unicusano Fondi ha fornito ben altre garanzie nell'ultimo periodo rispetto al Monopoli, e le agenzie di scommesse ne tengono conto con vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, mentre Paddy Power proporrà a 3.40 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic a 4.20 la quota per l'affermazione esterna dei pugliesi.

