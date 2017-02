Francavilla-Cosenza / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro gir. C, oggi)

DIRETTA FRANCAVILLA-COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Virtus Francavilla-Cosenza, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30, diretta dall'arbitro Guida della sezione di Salerno, sarà un faccia a faccia tra le due squadre appena alle spalle del quartetto di testa nel girone C del campionato di Lega Pro. Un confronto estremamente importante tra due formazioni che stanno cercando di comprendere quali siano le loro reali ambizioni nel corso di questa stagione. I pugliesi padroni di casa si stanno rendendo protagonisti di un'annata da applausi: matricola assoluta del campionato di terza serie, la Virtus Francavilla a quota quarantadue punti occupa saldamente e in solitudine il quinto posto in classifica

Nella sua scalata è ormai arrivata a soli tre punti di distanza dalla Juve Stabia, ora quarta ma che fino a non molte settimane fa occupava la prima posizione in classifica. La squadra di Calabro è reduce da due vittorie consecutive, e dopo il successo contro l'Akragas è arrivato lo strepitoso colpaccio in casa del Matera, formazione in piena lotta per la promozione diretta in Serie B.

Difficile capire dove il Francavilla potrà davvero arrivare, i tifosi pugliesi si godono il momento e aspettano la sfida ad un Cosenza sesto che insegue a quattro punti di distanza. Più altalenante l'andamento dei silani che sono reduci da due pareggi consecutivi in altrettanti derby calabresi: dopo il pareggio a Vibo Valentia è arrivato quello in casa contro la Reggina, con l'Andria che in classifica si è fatta ormai solo una lunghezza lontana rispetto ai rossoblu.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: Virtus Francavilla schierata con Albertazzi in porta alle spalle della difesa a tre composta da Pino, Idda ed Abruzzese. De Toma presidierà la fascia destra e Vertugno la fascia sinistra, nel mezzo tra i due esterni a centrocampo si muoveranno Prezioso, Alessandro ed il romeno Galdean. In attacco, spazio ad Abate al fianco del francese Nzola, grande protagonista del vittorioso match di Matera con una doppietta. Il Cosenza scenderà invece in campo con Perina tra i pali, Blondett e Tedeschi al centro della retroguardia, D'Orazio (autore di due reti contro la Reggina) sulla fascia destra e Corsi sulla fascia sinistra a completare la linea a quattro difensiva. Calamai e Caccetta a centrocampo copriranno le spalle a Letizia, Cavallaro e Statella, incursori offensivi di supporto all'unica punta di ruolo, Mendicino.

Il 3-5-2 della Virtus Francavilla è stato ormai ben collaudato dal tecnico Calabro e non subirà modifiche nemmeno in una partita così importante, che potrebbe permettere ai pugliesi di blindare di fatto il quinto posto in classifica e cominciare anche a insidiare le squadre che li precedono in classifica. 4-2-3-1 per il Cosenza di De Angelis che anche contro la Reggina ha dimostrato di inseguire ancora vanamente un salto di qualità rincorso per tutta la stagione, anche in precedenza dal tecnico Roselli che senza i risultati sperati non è riuscito a portare a compimento il suo progetto tecnico.

Partita di difficile lettura per le agenzie di scommesse, ma la Virtus Francavilla è ormai una realtà ed anche in virtù del fattore campo gode dei favori del pronostico, con successo interno quotato 2.10 da Unibet, pareggio quotato 3.25 da Betclic e vittoria cosentina che moltiplicherebbe per 4.00 la posta scommessa secondo Bet365. Solo gli abbonati al portale ufficiale sportube.tv, che si occupa della diffusione sul web in streaming di tutte le partite di Lega Pro, potranno seguire in diretta streaming video Virtus Francavilla-Cosenza, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30.

