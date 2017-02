PAGELLE / Empoli-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE EMPOLI-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Empoli-Lazio con i voti della prima frazione di gioco.

Al Castellani le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0 con i biancocelesti che fanno la partita e creano tantissime azioni d'attacco ma come al solito gli uomini di Simone Inzaghi sbagliano sempre l'ultimo passaggio e non concretizzano le occasioni costruite. A inizio gara comunque anche i padroni di casa vanno vicino al gol con Pucciarelli (6) che in girata calcia al volo il pallone che esce di pochissimo. Col passare dei minuti la Lazio alza il baricentro con Immobile (5,5) che non riesce proprio a trovare la porta di Skorupski (6,5), stesso discorso per Biglia (6,5), Parolo (6) e Felipe Anderson (6) che non gonfiano la rete, l'Empoli soffre ma riesce a mantenere inviolato il proprio fortino al termine dei primi quarantacinque minuti. VOTO EMPOLI 5,5 - A parte la fiammata iniziale di Pucciarelli e un paio di incursioni di Croce, i padroni di casa si limitano a difendere e a rintuzzare gli assalti degli avversari. MIGLIORE EMPOLI: SKORUPSKI 6,5 - Sempre attentissimo tra i pali a neutralizzare qualunque pallone gli capiti nei paraggi. PEGGIORE EMPOLI: BELLUSCI 5,5 - Troppi palloni persi e un approccio alla gara fin troppo leggero. VOTO LAZIO 6 - I biancocelesti continuano a creare tantissimo attaccando attraverso le corsie esterne, ma quando si tratta di accentrarsi gli uomini di Simone Inzaghi non trovano mai l'ultimo passaggio. MIGLIORE LAZIO: BIGLIA 6,5 - Recupera tanti palloni e dà alla squadra un buon equilibrio che le consente di attaccare senza sbilanciarsi troppo dietro. PEGGIORE LAZIO: IMMOBILE 5,5 - Anche stasera la porta avversaria sembra stregata per il numero 17 biancoceleste. (Stefano Belli)

