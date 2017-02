Paganese-Messina/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA PAGANESE-MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Paganese-Messina, diretta dall'arbitro Davide Curti e in programma sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre sulla cresta dell'onda nel programma della settima giornata di ritorno del girone C nel campionato di Lega Pro. La formazione campana è reduce da una grande vittoria in trasferta sul campo del Monopoli che ha di fatto rilanciato la squadra dopo un periodo non brillante, con due soli punti ottenuti nelle precedenti cinque partite disputate in campionato.

Un risultato che ha permesso alla formazione allenata da Grassadonia di mantenersi a tre punti di distanza dalla zona play out, a braccetto con lo stesso Messina che in casa continua ad essere implacabile. Quarta vittoria interna consecutiva per i peloritani che dopo Vibonese, Reggina e Juve Stabia sono riusciti a fare bottino pieno tra le mura amiche dello stadio San Filippo anche contro il Catanzaro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

E' altrettanto vero che i giallorossi sono reduci da cinque sconfitte consecutive in trasferta, ma procedendo alla media di un punto e mezzo a partita i siciliani si sono comunque allontanati dai bassifondi della classifica, in una situazione che avrebbe potuto essere ben più complessa. Di fatto, il Messina non fa punti lontano da casa dalla trasferta di Agrigento del 20 novembre scorso, ormai quasi tre mesi fa. Ma la Paganese non può permettersi di perdere un altro scontro diretto in casa, dopo il passo falso contro il Catanzaro del 4 novembre scorso.

Ecco le probabili formazioni del match. La Paganese giocherà con Liverani estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con Picone esterno laterale di destra, Della Corte esterno laterale di sinistra e Carillo e De Santis impiegati come difensori centrali. Mauri, Tagliavacche e Tascone formeranno il muro a tre di centrocampo alle spalle di Bollino e di Cicerelli, avanzati in posizione di trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, il brasiliano Reginaldo. Il Messina giocherà invece con Berardi a difesa della porta, Luca Bruno e Rea impiegati come coppia di difensori centrali, mentre Palumbo coprirà l'out di destra in difesa e De Vito l'out di sinistra. Sanseverino, Musacci e il brasiliano Gladestony giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Manuel Mancini sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Anastasi e dal serbo Milinkovic.

Per l'allenatore della Paganese, Grassadonia, confermato il modulo ad albero di Natale, un 4-3-2-1 che ha portato a brillare la squadra per buona parte del girone d'andata, anche se prima della vittoriosa trasferta di Monopoli la flessione, come detto, era stata evidente. 4-3-1-2 per il Messina di Lucarelli, che nell'altalena tra risultati in casa e in trasferta sta comunque viaggiando ad una velocità più alta rispetto alle altre concorrenti nei bassifondi della classifica. In casa il Messina viaggia ad una media da play off (sarebbe decimo), in trasferta invece sarebbe penultimo con soli cinque punti raccolti lontano dal San Filippo.

Quote equilibrate ma Paganese favorita in virtù del fattore campo e del momento nero vissuto dal Messina nell'ultimo periodo in trasferta. Vittoria campana quotata 2.15 da William Hill, mentre Tipico.it alza fino a 3.15 la quota per il pareggio e Paddy Power fino a 3.35 la quota per l'eventuale successo esterno.

Per seguire Paganese-Messina, sabato 18 febbraio in diretta streaming video (non è prevista una diretta tv) sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv, broadcaster ufficiale del campionato di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.