Pagelle/ Atalanta-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ATALANTA-CROTONE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Atalanta-Crotone con i voti della prima frazione di gioco. Dopo un primo tempo bloccato e senza grandi emozioni, Atalanta e Crotone sono sullo 0-0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Delude finora la squadra di Gasperini, incapace di liberare in area avversaria Gomez e Petagna (voto 5,5), chiusi dalla difesa attenta e ferrea dei calabresi. Ottima prova tra gli altri di Claiton e Ferrari (voto 6,5), così come di Sampirisi sulla sinistra, in marcatura su Conti (voto 6). Si gioca di fatto uno contro uno a tutto campo, il gioco solitamente adottato da Gasp e rispettato nelle sfide individuali anche da Nicola, bravissimo nella lettura tattica per il momento. Una sola occasione per sbloccare lo 0-0, capitata al minuto 37 sulla testa di Toloi (voto 6): cross dalla bandierina del Papu e incornata alta di poco del difensore brasiliano. Per il resto zero tiri in porta ed enormi difficoltà nel creare gioco in particolare con i centrocampisti per i padroni di casa. Insufficienti le prove di Kessie e Freuler (voto 5,5), fuori dalla partita Kurtic (voto 5). Il pressing del Crotone nasce dagli attaccanti e arriva al disturbo dei difensori bergamaschi, con Falcinelli a guidare i suoi in avanti (voto 6 per lui). Servirà un cambio totale di scena dopo il riposo all'Atalanta, per prendere in mano una gara davvero complicata!

PAGELLE ATALANTA-CROTONE - PRIMO TEMPO: VOTO ATALANTA 5 – Nel complesso la prestazione è ben sotto la sufficienza, perchè i nerazzuri sono sembrati sorpresi dall'atteggiamento avversario. Davvero troppo esigua la produzione offensiva, almeno se si considera l'Atalanta una squadra in lotta per l'Europa. MIGLIORE ATALANTA SPINAZZOLA VOTO 6 – Tra i migliori in generale, per propositività palla al piede. Giocate che però rischiano spesso di essere estemporanee, solo contro tutti. PEGGIORE ATALANTA KURTIC VOTO 5 – Tocca pochissimi palloni e quando il Crotone imposta con i suoi centrali di centrocampo, lui non disturba con efficacia. Bocciato per ora. VOTO CROTONE 6,5 – Su un campo dove hanno perso (per dirne un paio) Inter e Napoli, dimostra di essere ben lontana dall'idea triste di una retrocessione già decisa. Orgoglio e sagacia tattica. MIGLIORE CROTONE FERRARI VOTO 6,5 – Bravo come la maggior parte dei suoi compagni a erigere un muro insuperabile tra difesa e centrocampo. Atalanta costretta a rimbalzarci contro, più volte. PEGGIORE CROTONE CORDAZ VOTO SV – Nessun insufficiente tra le fila calabresi, scegliamo il portiere perché è ingiudicabile, non tocca un pallone, se non sui calci di rinvio... (Luca Brivio)