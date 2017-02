Perugia-Entella / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PERUGIA-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI) - Perugia-Entella verrà diretta dall'arbitro Lorenzo Illuzzi ed è sicuramente uno dei match più interessanti tra quelli che compongono il programma della ventiseiesima giornata di Serie B 2016-2017: in programma allo stadio Renato Curi sabato 18 febbraio 2017 con il calcio d'inizio previsto per le ore 15.00, vedrà coinvolte due squadre in piena lotta per i play-off, per cui si può tranquillamente parlare di scontro diretto a tutti gli effetti.

Dopo aver accusato una flessione che l'ha portata a lasciare diversi punti per strada, la formazione allenata da Christian Bucchi sembra aver ritrovato un ritmo piuttosto soddisfacente. Grazie alle ultime due vittorie contro Brescia e Ternana (nel derby umbro), il Perugia ha ripreso a viaggiare con un passo spedito, portandosi a -1 dal quinto posto occupato dal Cittadella; i grifoni non perdono da quattro gare e intendono allungare la striscia di risultati positivi per consolidare la propria presenza nei piani nobili della classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017

Sebbene in casa il Perugia abbia il miglior tredicesimo rendimento della Serie B, i ragazzi di Bucchi avranno bisogno di tutto il sostegno del pubblico per andare a caccia dei tre punti, fondamentali considerando l'avversario che si troveranno davanti. La Virtus Entella, infatti, ha un urgente bisogno di riscattare il pesante KO interno patito al Comunale di Chiavari contro la SPAL (0-3) nell'ultimo impegno di campionato, una gara irrimediabilmente compromessa già al 4' per l'espulsione di Baraye e il rigore contro (trasformato da Floccari) che ha costretto i liguri a giocare in dieci per quasi tutti i novanta minuti. La formazione di Breda non vince da tre partite nelle quali ha raccolto solamente due punti e che ne hanno peggiorato la classifica, scivolando all'ottavo posto a pari merito con il Bari; in trasferta l'Entella ha vinto solamente una volta dall'inizio del campionato ottenendo solamente nove punti nelle tredici partite giocate lontano da Chiavari, un bottino decisamente scarso per una squadra che punta a rimanere in zona play-off.

In merito alle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto, il tecnico Bucchi dovrebbe confermare il 4-3-3 per il suo Perugia: Brignoli, arrivato nella sessione invernale di mercato, ha scavalcato Rosati nella gerarchia dei portieri e dovremmo vederlo nuovamente tra i pali dal primo minuto; a comporre la linea difensiva a quattro, salvo ripensamenti e imprevisti, saranno i terzini Del Prete e Di Chiara che andranno ad affiancare i centrali Volta e Belmonte (in alternativa sono pronti Monaco e Mancini); i tre di centrocampo in lizza per una maglia da titolare sono l'esperto Brighi e i giovani Dezi e Ricci; Guberti, Mustacchio e Di Carmine formeranno il tridente d'attacco con Nicastro e Forte pronti a subentrare dalla panchina. Roberto Breda continuerà a usare il modulo a rombo (4-3-1-2) per la sua Virtus Entella: Iacobucci in porta dietro ai difensori Belli, Filippini, Ceccarelli e Pellizzer; Ardizzone, Moscati, Troiano i tre centrocampisti che riforniranno di palloni il trequartista Tremolada che a sua volta supporterà le punte Caputo e Catellani, con l'incognita Diaw che potrebbe prendere il posto di uno dei due attaccanti.

Dando un'occhiata alle quote stabilite dai bookmaker possiamo farci un'idea più chiara di quale sia la squadra favorita rispetto all'altra per i tre punti: le agenzie di scommesse on-line danno qualche chance in più al Perugia, infatti l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,05 su Bwin con Betclic che alza la posta in palio a 3,25 per l'X; Unibet paga una vincita di 4,25 volte la giocata in caso di 2 degli ospiti. Sebbene la Virtus Entella abbia il terzo miglior attacco di tutta la Serie B, Bet365 offre una quota di 1,62 per l'Under e di 2,25 per l'Over. Infine, su Betclic molto interessante la quota di 12,00 per il risultao esatto di 1-2 in favore della Virtus Entella.

Perugia-Virtus Entella sarà visibile in esclusiva sulle reti di Sky Sport, unica emittente a poter trasmettere le partite valide per il campionato di Serie B. Appuntamento a partire dalle ore 15.00 sul canale 251 per la diretta tv integrale del match, di cui verranno mostrati alcuni spezzoni all'interno di Diretta Gol, programma in onda sul canale 206. Sky Go è il servizio a disponibile dei clienti che volessero guardare la gara in diretta streaming video su internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017

© Riproduzione Riservata.