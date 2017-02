Pro Vercelli-Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PRO VERCELLI-BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 18 FEBBRAIO) - Pro Vercelli-Benevento, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15.00, diretta dall'arbitro Pasqua, sarà una sorta di testacoda nel programma della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Dopo la sconfitta sul campo dell'Ascoli, rischia grosso la Pro Vercelli ed anche il tecnico Longo, che nonostante alcuni acuti importanti nel corso di questa stagione non sta riuscendo a portare la formazione piemontese fuori dal guado delle sabbie mobili. La salvezza diretta è di fatto ancora lontana solamente due lunghezze, ma per i bianchi il momento di forma non è di certo memorabile, con le ultime due sconfitte contro lo Spezia e appunto l'Ascoli che hanno costretto la squadra di Longo a compiere un significativo passo indietro in classifica.

Al contrario il Benevento con l'ultima vittoria in rimonta contro il Latina ha messo in mostra una qualità eccellente, e soprattutto sta dimostrando ancora di credere nella folle idea di puntare alla promozione in Serie A al primo tentativo, dopo essere approdato per la prima volta in assoluto nella sua storia nel campionato cadetto. Il Frosinone primo è lontano solo quattro lunghezze per i sanniti, il Verona secondo solamente due e tutto appare davvero possibile, a patto di migliorare un rendimento esterno che ha visto il Benevento finora vincere solo una delle ultime nove partite disputate fuori casa in campionato, quella di Terni del 7 novembre scorso, con tre soli punti ottenuti nelle ultime cinque trasferte. Dopo quattro mesi di imbattibilità allo stadio Silvio Piola, la Pro Vercelli ha invece perso le ultime due sfide disputate tra le mura amiche, contro il Trapani e lo Spezia.

Le probabili formazioni della sfida: piemontesi della Pro Vercelli in campo con Zaccagno in porta alle spalle di una linea difensiva a tre formata da Bani, Luperto e Legati. Vives sarà affiancato in zona centrale della linea mediana da Palazzi e da Emmanuello, mentre Germano si muoverà da laterale sulla fascia destra e Mammarella sulla fascia sinistra. In attacco ci sarà spazio per Comi al fianco di Aramu. Il Benevento opporrà, davanti a Cragno impiegato come estremo difensore, una linea difensiva a quattro con Camporese e Lucioni difensori centrali, mentre Venuti giocherà in posizione di terzino destro e Pezzi in posizione di terzino sinistro. Viola e il ghanese Chibsah copriranno le spalle, da playmaker arretrati di centrocampo, a Falco, Ciciretti e al croato Pajac, incursori offensivi con Ceravolo confermato invece nel ruolo di unica punta.

Moduli confermati per le due formazioni: 3-5-2 per la Pro Vercelli di Longo, 4-2-3-1 per il Benevento di Baroni. Dei sanniti sta stupendo la continuità e la capacità di non cedere alle vertigini di alta classifica, che sarebbe più che comprensibile per una matricola assoluta del campionato. Il Benevento sta riuscendo a superare anche avversità importanti, rimontando con caparbietà come nel match contro il Latina della settimana scorsa. Per arrivare fino in fondo bisognerà però, come sottolineato, migliorare un rendimento esterno finora non all'altezza dell'altissima classifica. La Pro Vercelli dalla sua si trova di fronte a un vero e proprio bivio, con una nuova sconfitta che potrebbe essere fatale ad un Longo che sta provando a valorizzare l'ampio parco giovani della società piemontese, forte della sua esperienza alla guida del Torino Primavera, senza però riuscire a sua volta a trovare quella continuità necessaria per risollevarsi dalle sabbie mobili della classifica della Serie B.

La classifica sembra fornire indicazioni chiare ai bookmaker, che devono però tenere conto delle difficoltà del Benevento fuori casa e della buona tradizione interna della Pro Vercelli, che ha come detto però vacillato nelle ultime partite. Sanniti dunque solo leggermente favoriti con vittoria esterna quotata 2.55 da Unibet, mentre Betclic alza fino a 3.10 la quota del pareggio e Bwin moltiplica invece per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale affermazione interna degli uomini di Longo. Pro Vercelli-Benevento, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15.00, potrà essere seguita da tutti gli abbonati alla pay tv satellitare in diretta tv sul canale 253 di Sky (Sky Calcio 3 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

