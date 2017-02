Probabili formazioni/ Bologna-Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Bologna-Inter è il lunch match di domenica 19 febbraio: alle ore 12:30 si gioca allo stadio Dall’Ara per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Stefano Pioli torna in uno stadio dove ha fatto molto bene e cerca punti per proseguire la sua corsa verso l’Europa: intanto ha già portato l’Inter al quarto posto in classifica, ora va a caccia dell’allungo decisivo. Dall’altra parte c’è un Bologna che arriva da tre sconfitte consecutive; Roberto Donadoni non rischia in termini di retrocessione ma la sua squadra ha bisogno di tornare a vincere per non entrare in una spirale ancor più negativa e chiudere male un anno che invece aveva tutto per essere positivo. Aspettando il calcio d’inizio della partita dello stadio Dall’Ara, possiamo analizzare nel dettaglio le scelte e i dubbi dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Bologna-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Davvero tanti problemi per Roberto Donadoni: si è nuovamente fermato Destro, in pià è squalificato Maietta e Gastaldello non è disponibile. A cominciare dalla difesa dunque bisognerà ovviare alla situazione: Krafth si sposta al centro dello schieramento a fare coppia con Oikonomou, mentre a destra giocherà Torosidis. A sinistra senza problemi Masina, e anche a centrocampo ci sono ampie scelte. Nagy sembrerebbe essere favorito su Viviani: l’ungherese reclama una maglia come playmaker che agisca in posizione centrale. Se sarà lui titolare ci sarà la conferma sul centrosinistra di Pulgar, che ultimamente ha trovato parecchio spazio in squadra; in caso contrario invece Viviani sarà il regista e il cileno si giocherà una maglia con lo stesso Nagy, visto che ovviamente Dzemaili è sicuro del posto. In attacco invece, senza Destro sarà ballottaggio tra Bruno Petkovic e Sadiq Umar: il giovane prestato dalla Roma potrebbe essere il favorito per iniziare questa partita. Sulle corsie si sistemeranno invece Verdi e Krejci.

PROBABILI FORMAZIONI INTER – Icardi deve scontare un’altra giornata di squalifica e si aggiunge così a Kondogbia; rientra però Perisic, che sarà subito titolare sulla sinistra. A tale proposito, Stefano Pioli non ha ancora sciolto i dubbi: il tecnico potrebbe riproporre il modulo con tre difensori andando a posizionare Medel tra Murillo e Miranda, una soluzione che ha dato i suoi frutti contro la Juventus in una partita persa ma ben giocata. Con questa soluzione a rimanere fuori sarebbe Ansaldi, anche se D'Ambrosio (che sarebbe favorito) non è al meglio e gli lascerebbe nel caso il posto; due trequartisti e dunque Eder in campo al fianco di Perisic con Palacio punta centrale, mentre Joao Mario andrebbe a scalare in mediana prendendo il posto di Kondogbia al fianco di Gagliardini. L’alternativa naturalmente è il consueto 4-2-3-1, con Ansaldi titolare a sinistra (sulla linea difensiva), i due in mezzo che non cambiano e Candreva che avanza la sua posizione, mentre Eder sarebbe comunque titolare ma come trequartista in posizione centrale.

BOLOGNA-INTER: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Bologna-Inter, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.