Probabili formazioni/ Chievo-Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo-Napoli si gioca alle ore 15 di domenica 19 febbraio; è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Avversario non troppo abbordabile per il Napoli che, reduce dalla sconfitta del Bernabeu in Champions League, cerca di rilanciarsi in campionato dove continua a inseguire secondo posto e, come obiettivo definitivo, lo scudetto. Il Chievo arriva dai tre gol segnati in casa del Sassuolo, è già salvo e dunque può giocare con la mente sgombra; nelle ultime stagioni inoltre è già riuscito a mettere in difficoltà i partenopei, dunque ci aspettiamo una partita interessante e non a senso unico (almeno sulla carta). Aspettando la gara di domenica pomeriggio allo stadio Bentegodi possiamo intanto analizzare le scelte dei due allenatori e approfondire le probabili formazioni di Chievo-Napoli.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Bostjan Cesar è disponibile: il difensore sloveno si giocherà un posto al centro dello schieramento arretrato, dove sono in quattro per due maglie e partono sostanzialmente alla pari (forse Dainlelli è più certo degli altri, ma siamo davvero ai dettagli). Di sicuro sulle corsie laterali ci saranno Cacciatore, che ha completamente recuperato, e Gobbi; anche a centrocampo Rolando Maran ha qualche dubbio, nel senso che il ruolo di mezzala destra è ancora in ballottaggio tra Castro, che è in leggero vantaggio, e Izco. Le altre due posizioni in mediana sono sicure: Radovanovic sarà come sempre lo schermo davanti alla difesa mentre Perparim Hetemaj garantisce corsa e interdizione che servono a questa squadra. Nel reparto offensivo è sempre indisponibile Pellissier, che potrebbe tornare alla prossima giornata o tra due turni; impossibile lasciar fuori Inglese che è reduce dalla tripletta di Reggio Emilia (senza il rigore sbagliato sarebbe stato poker), dunque al suo fianco ci sarà Meggiorini con Valter Birsa che come sempre agirà alle spalle dei due attaccanti nel ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla sconfitta di Madrid, la suggestione è capire se Maurizio Sarri cambierà qualcosa nella sua formazione; difficilmente sarà così, almeno in attacco dove è probabile che l’allenatore del Napoli confermi lo schieramento con Mertens da prima punta, Lorenzo Insigne sulla sinistra e Callejon (che torna dalla squalifica, come Hysaj) a destra. L’alternativa è mandare in campo Pavoletti al centro del tridente, con ballottaggio tra Mertens e Insigne; tuttavia sarebbe difficile lasciare fuori un giocatore che ha segnato 16 gol in campionato. A centrocampo potrebbero riposarsi Zielinski e Amadou Diawara, che arrivano da due partite in pochi giorni; pronti allora Allan e Jorginho, ma anche in questo caso bisognerà valutare poche ore prima della partita cosa Sarri deciderà di fare. Di certo Hamsik sarà titolare come mezzala sinistra; alle spalle della mediana invece tutto confermato, con Hysaj e Ghoulam a occuparsi delle fasce laterali e la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly che agirà invece a protezione di Pepe Reina.

CHIEVO-NAPOLI: DOVE VEDERE LA PARTITA - Chievo-Napoli, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa in esclusiva sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 1, e sui canali della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO-NAPOLI