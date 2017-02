PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Milan-Fiorentina, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, va in scena a San Siro domenica 19 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45. Con questa classica del calcio italiano si chiude il turno; le due squadre negli ultimi anni hanno visto inasprirsi la loro rivalità quando hanno dato vita a una bella e intensa rincorsa al terzo posto in classifica (era il 2013); oggi allo stesso modo corrono per un posto in Europa che però dovrebbe riguardare la coppa meno nobile. Il Milan ha un punto di vantaggio: cercherà di difenderlo, anzi di allungare visto il fattore campo che potrebbe segnare li valore aggiunto domenica sera. Aspettando il calcio d’inizio della partita del Meazza, andiamo allora a sviscerare le possibili scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Solita sfilza di infortunati nel Milan, che se non altro ritrova Paletta che va a riprendersi il posto al centro della difesa, al fianco di uno tra Gustavo Gomez e Cristian Zapata che si giocano la maglia lasciata libera da Alessio Romagnoli. A destra giocherà Abate; dall’altra parte ballottaggio tra Vangioni e Calabria ma le quotazioni dell’argentino sono in crescita, oltre al fatto che il ragazzo del vivaio non è ancora al top della condizione e dunque potrebbe lasciare campo. In mediana invece rientra Kucka, che era a sua volta squalificato; lo slovacco sarà una delle due mezzali in uno schieramento ormai consolidato, che prevede Pasalic come altro interno e Locatelli che distribuirà il gioco partendo da posizione centrale. Nel tridente offensivo Montella deve valutare se confermare la formula con il finto centravanti (Deulofeu) o mandare in campo un attaccante di peso: in questo caso Lapadula è leggermente favorito su Bacca, l’ex Barcellona ed Everton andrebbe a giocare sulla sinistra mentre dall’altra parte ci sarebbe Suso. Con l’ipotesi falso nueve ovviamente spazio a

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Squalificato Bernardeschi, e dunque tegola per Paulo Sousa che perde non solo un giocatore di grande talento ma anche uno dei due migliori marcatori della squadra. L’altro è Kalinic che sarà in campo a guidare l’attacco viola; alle sue spalle Borja Valero che dovrebbe giocare insieme a Ilicic, al quale dunque verrà data una grande occasione per mettersi in mostra. A centrocampo si va verso la conferma della coppia che fino a qui ha tirato la carretta: Matias Vecino e Badelj, con Federico Chiesa che si è riposato in settimana (era squalificato per l’Europa League) e Maxi Olivera sulle corsie, a sinistra però è ballottaggio aperto con Milic e attenzione anche a Cristian Tello, pur se difficilmente Paulo Sousa aprirà a una formazione troppo offensiva (visto anche quello che è successo in casa della Roma). In difesa sembra essere tutto confermato: davanti a Tatarusanu, in qualità di leader del reparto, ci sarà Gonzalo Rodriguez con Astori sul centrosinistra e Carlos Sanchez che continua a essere utilizzato da difensore aggiunto.

MILAN-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan-Fiorentina, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, ovvero su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD.