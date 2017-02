Probabili formazioni/ Pescara-Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Pescara-Genoa, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 15 di domenica 19 febbraio; una partita tra due squadre che sono in crisi di risultati, ma con una situazione di classifica ben diversa. Il Pescara, ultimo con 9 punti e sempre a secco di vittorie sul campo, vive anche l’esonero a sorpresa di Massimo Oddo e deve recuperare 13 punti in 14 giornate: missione disperata quella della salvezza. Il Genoa invece difende 11 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, al momento rischia poco ma non riesce più a vincere, e salvo un’inversione di tendenza si avvia a chiudere in negativo un campionato che sperava fosse diverso (le premesse dell’inizio erano ottime). In attesa che arrivi il calcio d’inizio allo stadio Adriatico, domenica pomeriggio, possiamo andare a valutare quali sono i dubbi e i ballottaggi aperti per i due allenatori, e analizzare così nel dettaglio quelle che sono al momento le probabili formazioni di Pescara-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - L’unica certezza in casa Pescara è l’indisponibilità di Gilardino e Bahebeck: per il resto, è tutto un grosso punto di domanda. Il presidente Sebastiani ha voluto il ritorno di Zdenek Zeman, considerato un eroe da queste parti per la promozione a suon di spettacolo e gol nel 2012. Con il boemo in panchina sarà naturalmente 4-3-3: Zampano e Biraghi gli esterni di difesa, in mezzo la coppia formata da Coda e Stendardo e fino a qui non ci sono troppe differenze con la formazione di Oddo. Il resto però cambia: a giostrare da playmaker dovrebbe essere Brugman, con Memushaj e Verre che partono in vantaggio per il ruolo di mezzali anche se Benali potrebbe essere una buona soluzione per il centrocampo. Il marocchino però può tornare utile anche nel tridente, dove potrebbe essere uno degli esterni: l’altro potrebbe essere Pepe che verrebbe rispolverato anche per portare un po’ di esperienza nella squadra titolare, a giocarsi un posto anche il giovane Kastanos arrivato dalla Juventus Primavera. La punta centrale probabilmente sarebbe Caprari: soluzione in controtendenza rispetto al credo di Zeman, anche per questo motivo Cerri si gioca una maglia dal primo minuto rappresentando un punto di riferimento di maggiore presenza e stazza all’interno dell’area di rigore. Per il momento però si tratta di valutazioni, perché fino a pochi giorni fa il Pescara era senza allenatore e dunque bisognerà valutare quello che il nuovo tecnico avrà deciso nel poco tempo in cui ha potuto lavorare con la squadra.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA – Nuovo stop per Miguel Veloso: stagione iellata per il centrocampista portoghese che rimarrà fuori ancora per un mese e mezzo. Al centro del campo dunque prende forma la coppia Cataldi-Hiljemark; sulle corsie laterali Diego Laxalt è sicuro del posto, deve ancora conquistarselo Lazovic che comunque è favorito su Edenilson. In difesa torna Izzo dalla squalifica: rientro provvidenziale perché nel frattempo si è fermato Gentiletti, anche lui costretto a rimanere ai box. A completare il pacchetto arretrato, a protezione di Lamanna, saranno come sempre Burdisso e Munoz; per quanto riguarda l’attacco, Ivan Juric valuta la possibilità di lasciare Giovanni Simeone come unica punta e di supportarlo con due giocatori che partirebbero alle sue spalle. Con questa soluzione tattica Luca Rigoni sarebbe quasi certo di una maglia da titolare scalcando Ninkovic, mentre l’altro trequartista sarebbe quel Palladino che, tornato a giocare con il Genoa, è già diventato quasi insostituibile nello scacchiere del tecnico croato. Da ricordare che sono indisponibili, oltre ovviamente a Perin, il difensore Biraschi e il centrocampista Ntcham.

PESCARA-GENOA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Pescara-Genoa, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 4, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.