Probabili formazioni/ Roma-Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Roma-Torino si gioca alle ore 18 di domenica 19 febbraio; è il primo posticipo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. All’andata i granata avevano sorpreso i giallorossi vincendo 3-1; qui però siamo allo stadio Olimpico e soprattutto la Roma è una formazione decisamente diversa rispetto a quella di allora. Sulla formazione di Luciano Spalletti potrebbe incidere la stanchezza per l’impegno di Europa League (dove però è arrivato un meraviglioso 4-0 esterno che dà tanta fiducia); il Torino deve risolvere il problema dei secondi tempi, perchè tende sempre a calare drasticamente. Aspettando il calcio d’inizio della sfida, andiamo ad analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Roma-Torino.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Si sono allungati i tempi di recupero per Florenzi, brutta notizia questa per Luciano Spalletti che nel ruolo di laterale destro ha a disposizione il solo Bruno Peres, peraltro un ex di questa partita. La formazione resta la solita; da valutare un paio di possibili cambi, a centrocampo Leandro Paredes potrebbe essere pronto a prendersi il posto di uno tra De Rossi e Strootman mentre sulla trequarti, fatta salva la presenza di Nainggolan, è ballottaggio aperto tra Salah e Perotti con il possibile inserimento di El Shaarawy. Per il resto sembra tutto fatto: difesa a tre con Fazio leader in posizione centrale, Manolas e Rudiger che come sempre agiranno ai suoi lati (a meno che il tedesco, uscito in anticipo giovedì sera, non alzi bandiera bianca: a quel punto Vermaelen favorito su Juan Jesus) e in attacco Edin Dzeko, che sta anche combattendo per il titolo di capocannoniere del campionato. In panchina c’è anche Totti, per il quale potrebbe esserci un cameo nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Senza Rossettini e Obi, Sinisa Mihajlovic deve fare buon viso a cattivo gioco: il tecnico serbo ritrova Zappacosta e Valdifiori, i due dovrebbero essere subito titolari con una difesa nella quale è aperto il ballottaggio tra Ajeti e l’ex Leandro Castan per il ruolo di centrale al fianco di Emiliano Moretti. Per la corsia sinistra è rientrato Molinaro: tuttavia, sembra che Barreca abbia ancora un passo di vantaggio sul più esperto compagno di squadra. In mediana, con Valdifiori in regia, confermato Benassi mentre tra Baselli e Acquah c’è un ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra. Nel tridente offensivo altri due ex: Iago Falque e Ljajic non hanno lasciato un segno profondo sulle sorti della Roma, stanno provando a farlo in maglia granata e per Mihajlovic è un’ottima notizia che il serbo sia tornato a segnare domenica scorsa. Davanti a tutti Belotti: a proposito di classifica marcatori, per il Gallo c’è una sfida nella sfida con Dzeko, al momento è lui a partire in svantaggio ma di un solo gol.

ROMA-TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Torino, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, ovvero su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TORINO