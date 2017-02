Probabili formazioni/ Sampdoria-Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA, OGGI 12 GENNAIO 2017) – Sampdoria-Cagliari si gioca allo stadio Luigi Ferraris, domenica 19 febbraio alle ore 15; interessante sfida tra due squadre che sono ormai salve e che puntano ora a migliorare la loro posizione di classifica. Grande momento per la Sampdoria che arriva da tre vittorie consecutive: Marco Giampaolo vuole continuare su questa linea perché clamorosamente la settima posizione non è troppo lontana, e da lì si potrebbe anche pensare di tentare un’incursione in zona europea. Il Cagliari ha 27 punti, vale a dire un +13 sul terzultimo posto: a meno di clamorosi scossoni la permanenza in Serie A è un capitolo positivamente chiuso. Aspettando la partita di Marassi possiamo andare ad analizzare nel dettaglio quali sono i dubbi che ancora aleggiano nella mente dei due allenatori, e studiare così approfonditamente le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Tutti a disposizione di Marco Giampaolo, che dunque manda in campo la sua formazione tipo: squadra che vince non si cambia e dunque il tecnico della Sampdoria conferma quello che è il reparto con i maggiori dubbi, il centrocampo. Ovvero: panchina per Edgar Barreto e Praet schierato ancora nella posizione di mezzala, con Linetty dall’altra parte del campo e Lucas Torreira che si muove in qualità di regista (posizione nella quale è cresciuto tantissimo). Il resto della squadra è piuttosto fissato: l’unico dubbio riguarda l’attaccante da schierare al fianco di Muriel. Quagliarella non segna da metà novembre ma il suo lavoro è sempre molto utile per la squadra; per contro scalpita uno Schick che si sta rivelando bomber implacabile, ma il ceco ha realizzato soltanto nei secondi tempi e dà la sensazione di essere più efficace a partita in corso. Secondo queste indicazioni Giampaolo dovrebbe quindi preferire ancora una volta Quagliarella, ma si vedrà pochi minuti prima della partita; confermata ovviamente la linea difensiva con Viviani tra i pali, Bereszynski (che si è ben integrato nella nuova squadra) e Regini che saranno gli esterni mentre in mezzo agirà la coppia formata da Silvestre e Skriniar.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI – Buone notizie anche per Massimo Rastelli che dovrebbe recuperare tutti i suoi indisponibili; mancheranno soltanto Melchiorri, che all’andata aveva segnato il gol della vittoria nel recupero, e Barella che, espulso contro la Juventus, è squalificato. Lo schema torna a essere il 4-3-1-2: Sau prende posto in attacco al fianco di Borriello, Davide Di Gennaro torna ad occuparsi della trequarti lasciando invece a Tachtsidis il compito di essere il vertice basso del rombo di centrocampo. A supportare il centrocampista greco dovrebbero essere Isla, che in questa stagione si è sdoppiato tra il ruolo di mezzala e quello di terzino, e capitan Dessena che peraltro è un ex di questa partita; in difesa Ceppitelli torna dalla squalifica e si riprende il posto al fianco di Bruno Alves al centro dello schieramento. A destra sicuro del posto Pisacane, a sinistra è ballottaggio aperto: Murru non ha dato garanzie straordinarie e dunque al suo posto potrebbe giocare Marco Capuano, che torna utile anche per sostituire uno dei centrali eventualmente indisponibili (come peraltro ha fatto domenica sera contro la Juventus).

SAMPDORIA-CAGLIARI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Sampdoria-Cagliari, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.