Probabili formazioni/ Udinese-Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Udinese-Sassuolo si gioca alle ore 15 di domenica 19 febbraio: la Dacia Arena ospita la partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Due squadre che sono separate da due punti in classifica, e che si sono ormai salvate; tuttavia entrambe arrivano da sconfitte piuttosto pesanti e hanno l’obiettivo comune di raggiungere (o superare) quota 30 punti, per poi provare a migliorare la loro classifica nelle partite che verranno. Aspettiamo il calcio d’inizio della partita, domenica pomeriggio; nel frattempo però possiamo andare a verificare quali siano gli eventuali dubbi che ancora sorgono nella testa dei due allenatori, a valutare la condizione dei giocatori e le possibili sorprese all’interno di quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Gigi Delneri deve ancora rinunciare a Faraoni, mentre Gnoukouri è fermo per i problemi cardiaci che gli sono stati riscontrati poco fa. Cambia poco o nulla nel 4-3-3 del tecnico friulano: la difesa è sempre quella composta da Danilo e Felipe in qualità di centrali con Widmer e Samir che invece agiscono da laterali. A centrocampo il solito dubbio tra il belga Kums e Hallfredsson: in questo momento l’islandese è salito nelle gerarchie del suo allenatore e dunque ancora una volta dovrebbe partire titolare, molto probabilmente in qualità di mezzala visto che davanti alla difesa potrebbe essere spostato Seko Fofana. Il centrocampo verrà completato da Jankto: è tornato Badu dalla Coppa d’Africa, ma il ceco è stato bravissimo a ritagliarsi uno spazio importante e di fatto a prendersi la maglia da titolare che adesso non vuole mollare. In attacco Duvan Zapata cerca un gol che gli manca da inizio dicembre; a fare compagnia al colombiano saranno come sempre Thereau, che può andare in doppia cifra per reti segnate, e Rodrigo De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – Nel Sassuolo sono ormai rientrati quasi tutti: gli unici che restano ai box sono Lirola, Biondini e Magnanelli oltre a Letschert, che dovrà saltare questa giornata per squalifica. Anche per Eusebio Di Francesco è modulo 4-3-3: davanti a Consigli giocheranno Acerbi e uno tra Antei e Paolo Cannavaro, con il giovane cresciuto nel vivaio della Roma che in questo momento sembra essere in vantaggio. Gazzola e Peluso i due terzini, mentre a centrocampo sembra essere stata trovata la giusta formula con Aquilani che si muove in cabina di regia e Lorenzo Pellegrini che fa da interno di incursione in area, mentre sull’altro versante del campo Duncan si preoccupa di interdizione e recupero dei palloni. Nel tridente offensivo si è ritagliato un grande spazio Matri che, come Aquilani, Delneri ha allenato nella stagione poco fortunata alla Juventus; il lodigiano dunque guiderà il reparto avanzato con Domenico Berardi, mai in gol da quando è rientrato, e Politano che è favorito su Ragusa.

UDINESE-SASSUOLO: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Udinese-Sassuolo, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, su Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-SASSUOLO