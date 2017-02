Racing Roma-Como/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RACING ROMA-COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma-Como sarà diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, assistito dai guardalinee Francesca di Monte e Giulio Basile entrambi di Chieti. La partita, valida per la 26^giornata del campionato di Lega Pro, si gioca in anticipo nel pomeriggio di sabato 18 febbraio 2017, calcio d’inizio alle ore 14:30. I laziali ospiteranno fra le mura amiche dello stadio Casal del Marmo il Como, squadra in lotta per la zona playoff. La compagine di mister Giuliano Giannichedda è ancora all'ultimo posto nel girone A, ma ha avvicinato la zona playoff, adesso distante solo due punti. Con un altri successo ci potrebbe essere l'aggancio o addirittura il sorpasso nei confronti del Prato.

Senza dubbio la vittoria nel derby avrà creato entusiasmo nei gialloverdi, che ora non dovranno lasciarsi prendere dall'euforia ma rimanere concentrati sull'obiettivo salvezza. Invece il Como, grazie a tre vittorie consecutive, si è portato al quinto posto in classifica e si candida come una delle squadre più temibili dei prossimi playoff. I lariani sono retrocessi quest'anno dalla cadetteria e restano comunque una squadra dall'ottimo potenziale sia tecnico che tattico.

Per quanto concerne le formazioni, la Racing Club Roma riproporrà il modulo 4-3-1-2 con lo schieramento del centrocampo a rombo. Il portiere titolare sarà il lettone Reinis Reinholds, davanti a lui la difesa composta dal terzino destro Bigoni, dal terzino sinistro Paparusso e dai due centrali Caldore e Ungaro. A centrocampo il mediano d'impostazione sarà l'esperto Vastola, coadiuvato dalla mezzala destra Ricciardi e della mezzala sinistra Corticchia, autore di uno dei due gol nell'ultimo match di campionato.

Il trequartista e fulcro del gioco offensivo sarà D'Attilio, che dovrà dialogare con le due punte centrali: il ventinovenne slovacco Tomas Majtan e il brasiliano Claudio De Sousa. Quest'ultimo ha segnato settimana scorsa contro la Lupa Roma salendo a quota 7 in classifica marcatori, e spera di ripetersi per guidare la sua squadra verso la salvezza.

Il Como, allenato dal tecnico Fabio Gallo, proporrà il 4-1-4-1 come modulo di partenza ma dovrà rinunciare a Briganti, uno degli elementi cardine. Il difensore è stato espulso nell'ultima gara vinta dai lombardi contro l'Alessandria, e dunque dovrà scontare un turno di squalifica. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Zanotti, davanti a lui ci saranno il terzino destro Marconi, i difensori centrali Nossa e Fissore e il terzino sinistro Sperotto. A centrocampo spazio per Fietta nello slot di mediano, mentre la trequarti sarà da Peverelli sulla fascia destra, Pessina e Di Quinzio per vie centrali e Cristiani nel ruolo di ala sinistra. Il riferimento avanzato sarà Matteo Chinellato, top scorer del Como con le sue 7 reti.

Dando un’occhiata alle quote per il pronostico di Racing Roma-Como, si nota come le agenzie di scommesse favoriscano la squadra in trasferta che non perde da 5 giornate e ha vinto le ultime 3. bet365.it alza il segno 1 per la vittoria del Racing Roma a quota 3,60, il segno X per il pareggio a 3,20 mentre il segno 2 per il successo esterno del Como si abbassa a 1,91.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma-Como sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

