Reggina-Lecce / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA REGGINA-LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Reggina-Lecce, diretta dall'arbitro Luca Massimi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida che evoca ricordi di grande calcio, nel programma della settima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Due nobili decadute del football italiano, scontratesi nel decennio scorso anche sul palcoscenico della Serie A, che stanno vivendo però una fase di rinascita profondamente diversa. Dopo il ripescaggio dalla Serie D, la Reggina sta faticosamente inseguendo una salvezza al momento lontana solo un punto, con la squadra quartultima in classifica ed ancora invischiata in zona play out.

Nell'ultima sfida disputata, il sentito derby calabrese sul campo del Cosenza, la Reggina ha messo in mostra cuore ed organizzazione ma ha sciupato per due volte il vantaggio, dovendosi accontentare di un due a due convincente sul piano della prestazione, ma ancora troppo fiacco per quanto riguarda l'impatto su una classifica che resta complicata.

Approfittando dei passi falsi contemporanei di Foggia e Matera, il Lecce battendo in casa (non senza soffrire un po') il Siracusa si è ripreso la vetta solitaria della classifica in questo emozionantissimo campionato. Tanti i colpi di scena ed i capovolgimenti di fronte, con la formazione allenata da Padalino chiamata a dare un segnale di continuità per legittimare quella che comunque sembra una superiorità tecnica di un certo spessore rispetto alle dirette concorrenti per la promozione diretta in Serie B, traguardo ormai inseguito da cinque stagioni dai salentini.

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Reggina schierata con Sala tra i pali, Cane sull'out difensivo di destra e Possenti sull'out difensivo di sinistra, mentre il serbo Kosnic e Gianola giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo lo svizzero Botta e il danese Knudsen troveranno spazio assieme a De Francesco, mentre il bomber Coralli, autore di una doppietta nella trasferta di Cosenza, sarà affiancato nel tridente offensivo da Leonetti e da Porcino. Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore, Vitofrancesco sull'out difensivo di destra e Ciancio sull'out difensivo di sinistra, mentre Cosenza e Drudi saranno impiegati come difensori centrali. Arrigoni, Mancosu e il portoghese Ferreira saranno i tre titolari di centrocampo, mentre in attaccco ci sarà spazio per Caturano, per Pacilli e per il francese Doumbia.

4-3-3 da una parte e dall'altra, con la Reggina di Karel Zeman che in questo inizio di 2017 sembra finalmente aver trovato, almeno in parte, quell'equilibrio rincorso per tutto il girone d'andata. E' tra le mura amiche del Granillo che gli amaranto stanno dando il meglio di sé, ed il Lecce di Padalino dovrà tenerne conto per non incappare in una nuova frenata che vanificherebbe il ribaltone, l'ennesimo, appena messo in atto, in una corsa per il primo posto con Matera, Foggia e Juve Stabia finora ricchissima di colpi di scena.

Le quote tengono ovviamente conto delle differenze tra le due squadre, a livello tecnico e di classifica, ed i bookmaker danno fiducia al Lecce con vittoria salentina quotata 1.75 da Betclic, mentre Paddy Power propone a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill alza fino a 4.80 la quota assegnata all'affermazione interna calabrese. Per vedere in diretta streaming video esclusiva Reggina-Lecce, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà necessario aver sottoscritto una delle formule di abbonamento al sito che trasmette in rete tutti i match del campionato di Lega Pro di quest'anno, ovvero sportube.tv.

