Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (26^ giornata, oggi 18 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (26^ GIORNATA, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Nuova giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: siamo arrivati alla ventiseiesima, il che vuole dire la settima del girone di ritorno. Nei tre gruppi infuria la corsa per la prima posizione che porta alla promozione diretta, ma anche quella ai playoff allargati (rispetto alla scorsa stagione) e alla salvezza. Come sempre il sabato è dedicato soprattutto al girone C; tuttavia anche per gli altri due gironi si giocano delle partite.

Nel girone A alle 14:30 avremo Racing Roma-Como: i lariani sono una delle squadre più in forma del momento, l’unica ad avere una striscia aperta di vittorie. Sono tre, e nell’ultimo turno è arrivato il successo sull’Alessandria: adesso per il Como si aprono belle prospettive, vero che il quarto posto della Cremonese è lontano ancora 8 lunghezze ma si può pensare di andare a prenderlo. Occasione da non perdere contro la Racing Roma, che è ultima in classifica e deve recuperare tre punti per provare a giocare almeno i playout; i capitolini arrivano da una vittoria e dunque possono sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Stessa ora (14:30) per Venezia-Pordenone nel girone B: un vero e proprio big match tra due squadre che puntano alla promozione diretta. I lagunari conservano tre punti di vantaggio sul Parma e puntano naturalmente a confermarsi al primo posto in classifica; i ramarri hanno perso un po’ di smalto e hanno vinto solo due delle ultime cinque partite, ma restano quarti ed espugnando il Penzo ridurrebbero a 4 i punti di ritardo dal Venezia.

Nel girone C si gioca a partire dalle ore 14:30 con Catania-Taranto, Fondi-Monopoli, Paganese-Messina, Siracusa-Melfi, Vibonese-Juve Stabia e Virtus Francavilla-Cosenza; alle ore 16:30 si giocano Catanzaro-Akragsas e Reggina-Lecce, alle ore 20:30 avremo Fidelis Andria-Casertana e Foggia-Matera. Quest’ultimo ovviamente è il big match: il Lecce si è ripreso il primo posto in classifica, i lucani sono sempre lì ma arrivano da una sconfitta, come il Foggia che è una delle tre big a giocarsi la promozione. La Juve Stabia si è leggermente staccata; attenzione alla sorprendente Virtus Francavilla, che affronta il Cosenza potendolo staccare per blindare ancor più la sua quinta posizione. In coda sta risalendo alla grande la Reggina: la partita contro la capolista Lecce potrebbe essere importante per prendersi una bella fetta di salvezza. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI