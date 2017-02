Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata, 18 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (25^ GIORNATA, 17-18 FEBBRAIO FEBBRAIO 2017) - Venticinquesima giornata nel campionato di Serie A 2016-2017: siamo nel periodo in cui sono tornate le coppe europee e questo significa che, come era già accaduto la scorsa settimana, avremo un anticipo al venerdì sera. Questa volta però nessun Monday Night: il quadro ci dice che ieri ore 20:45 si giocata Juventus-Palermo finita 4-1, oggi invece sono in programma Atalanta-Crotone (ore 18) e Empoli-Lazio (ore 20:45).

La Juventus almeno per 48 ore vola a +10 sulla Roma: non è un cattivo biglietto da visita da presentare a Porto per la partita di Champions League, anche se Massimiliano Allegri ci ha insegnato che ragiona una gara per volta.

Dunque, i tre punti contro il Palermo e niente altro: per i campioni d’Italia era importante allungare sulle inseguitrici e mettere punti in cascina per quando eventualmente arriveranno tempi peggiori, o comunque per chiudere quanto prima il discorso scudetto e concentrarsi, se sarà così, sull’Europa che resta il grande obiettivo della stagione. Per il Palermo di Diego Lopez quella dello Juventus Stadium non era sicuramente la partita fondamentale per la salvezza.

Negli anticipi di oggi sono in campo a qualche ora di distanza due concorrenti per l’Europa League e due per la salvezza: l’Atalanta, che prosegue nel suo campionato straordinario, ha appena sorpassato la Lazio al quinto posto in classifica e i biancocelesti, che non hanno mai battuto una grande in campionato, vogliono riprendersi la posizione.

Per contro Crotone e Empoli lottano direttamente per la permanenza in Serie A: i toscani hanno 9 punti in più mentre i calabresi hanno dalla loro la sfida diretta. Certo il divario resta ampio e la sensazione è che il Crotone sia spacciato, ma vincere questa partita sarebbe un buon punto di partenza per continuare a sperare nelle ultime giornate del torneo.

Naturalmente il programma della venticinquesima giornata si completerà domenica con le sette partite che restano ancora da giocare; intanto però ci gustiamo queste prime tre gare che rappresentano una sorta di antipasto del turno, con la speranza di assistere a un bello spettacolo.