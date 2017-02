RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (26^ GIORNATA, 18 FEBBRAIO 2017) - Siamo arrivati alla ventiseiesima giornata nel campionato di Serie B 2016-2017: quinta del girone di ritorno. Strada ancora lunga per le 22 squadre in lizza, ma la stagione si sta già rivelando appassionante: una nuova capolista, tante squadre che provano ad affacciarsi in zona playoff, la corsa per la salvezza che non è per nulla scontata. Il turno si è aperto ieri con l’anticipo Latina-Novara finito 0-1 per gli ospiti. Sabato invece, al consueto orario delle 15, altre otto partite: Bari-Ternana, Carpi-Brescia, Cittadella-Avellino, Perugia-Virtus Entella, Pro Vercelli-Benevento, Salernitana-Cesena, Spezia-Trapani, Vicenza-Ascoli. Uno sguardo alla situazione di classifica: tra le squadre impegnate tra oggi e domani occhio al Perugia, che sta disputando un ottimo campionato e dopo aver conosciuto tanti pareggi in serie è finalmente tornato a sorridere.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

La vittoria di Terni ha definitivamente sancito il ritorno del Grifone in zona playoff: sesto posto, forse è tardi per provare a prendersi la promozione diretta ma i punti di ritardo dal Verona non sono tantissimi, 7 lunghezze in un campionato del genere si possono recuperare. Nell’anticipo il Latina ha la possibilità di portarsi a -1 dal Novara; se pensiamo che i pontini sono diciannovesimi e in zona playout mentre i piemontesi si trovano in dodicesima posizione possiamo considerare come la classifica del campionato cadetto sia davvero corta e al momento aperta a qualunque soluzione. Il Benevento va a Vercelli: terzultima contro quarta, per i campani può essere un’occasione da non perdere per avvicinare il grande obiettivo della promozione diretta. Punta a salire in Serie A anche lo Spezia, che però sta perdendo contatto e oggi sfida il Trapani, che sta decisamente migliorando le sue prestazioni pur rimanendo ultimo in classifica. In grandissima salita anche l’Ascoli che sta per entrare in zona playoff; ci punta anche la Salernitana, che ha 31 punti e ne deve recuperare soltanto tre. In discesa invece Carpi e Brescia: all’andata avevano dato vita a una partita splendida, ora però le loro quotazioni sono al ribasso ed è probabile che a vincere in campo sia la paura di un’altra sconfitta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA