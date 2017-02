Salernitana-Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA SALERNITANA-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Salernitana-Cesena verrà diretta dall'arbitro La Penna; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Arechi è fissato per le ore 15.00 di sabato 18 febbraio. Salernitana e Cesena, due squadre in netta ripresa, si affronteranno dunque in questo turno del campionato di Serie B. I campani in particolare sono in fiducia, avendo vinto in trasferta sul campo del Vicenza. Grazie a quei tre punti la squadra allenata dal tecnico Alberto bollini si è avvicinata prepotentemente alla zona playoff, adesso distante soli tre punti, rappresentata dall'ottavo posto occupato dalla Virtus Entella. I granata hanno ambizioni grandi, vista una pizza molto vicina alle sorti della squadra e uno stadio molto suggestivo, ma lo scorso anno avevano faticato per ottenere la salvezza, strappandola solo ai playout, vinti contro la Virtus Lanciano.

Il Cesena ai nastri di partenza aveva ambizioni di promozione, ma un inizio di campionato disastroso potrebbe aver compromesso definitivamente questo progetto. Tuttavia con il cambio di allenatore, e il passaggio da Massimo Drago ad Andrea Camplone, la squadra sembra rinnovata, e ha abbandonato la zona retrocessione, conquistando risultati prestigiosi, come la vittoria esterna a Carpi e il pareggio casalingo contro il Bari. I playoff sarebbero ancora un traguardo raggiungibile, visto che distano solo sei punti, ma alla squadra romagnola servirebbe un filotto consistente di risultati utili consecutivi per agganciare l'ottava piazza, visto il numero di squadre che ci sono in lizza.

Le formazioni che scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio Arechi saranno le migliori possibili. A cominciare dai padroni di casa, che proporranno il modulo di riferimento 4-3-3. Fra i pali giocherà il nuovo estremo difensore Alfred Gomis, che proteggerà la porta con l'aiuto dei quattro difensori: il terzino destro Tuia, il terzino sinistro Bittante e i due difensori centrali Bernardini e Schiavi.

A centrocampo nel ruolo di mediano di contenimento ci sarà spazio per il talento camerunense Minala, coadiuvato nella costruzione dalle due mezzali Ronaldo e Busellato, autore del gol vittoria nella positiva trasferta di Vicenza della scorsa settimana. Infine il tridente offensivo verrà formato dall'ala destra e capitano Rosina, dall'ala sinistra Vitale e dal centravanti Coda. Pronto in alternativa Donnarumma, un vero e proprio jolly per mister Bollini.

Il Cesena potrebbe riproporre la stessa formazione che ha pareggiato contro il Bari, dunque schierando il modulo 3-5-2, avvalendosi dell'estreo difensore Agliardi. La difesa a tre sarà composta sul centro-destra da Rigione, sul centro-sinistra da Perticone e nel mezzo da Ligi. Il folto centrocampo vedrà giocare nel ruolo di mediano Schiavone, accompagnato dalle due mezzali Konè sulla destra e Garritano sulla sinistra. Sulle fasce invece verranno riproposti l'esterno sinistro Balzano e l'esterno destro Renzetti. In attacco ci sarà spazio per la coppia polivalente formata da Cocco e Ciano.

La Salernitana, grazie alla spinta del proprio pubblico, riesce spesso a trovare risorse inaspettate e a fare la partita nonostante la qualità inferiore rispetto alle squadre avversarie. Anche in questo caso il Cesena è indubbiamente più attrezzato, ma la squadra campana ha già battuto in passato compagini più quotate e potrebbe ripetersi nella propria giornata, sfruttando il fiuto del gol di Coda e la capacità di Rosina di servire assist precisi ai propri compagni. Il Cesena, per conquistare la seconda vittoria consecutiva in trasferta, non dovrà gettare al vento le occasioni propizie che dovessero presentarsi sui piedi dei due attaccanti. In particolare bisognerà servire Cocco, un killer d'are di rigore.

Un piccolo sguardo alle quote è sempre indispensabile per coloro che fossero interessati a giocare qualche euro sul match in questione. Si tratta di una agra sostanzialmente equilibrata secondo Paddy Power, con la Salernitana leggermente favorita. La vittoria dei granata è data a 2.30 volte la posta scommessa, mentre il successo esterno del Cesena permetterebbe di vincere 3.15 volte l'importo giocato. Molto simile la quota valida per il risultato di pareggio, che corrisponde a 3.10 volte la posta complessiva giocata.

Salernitana-Cesena sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 8 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

