Sampdoria-Lazio Primavera / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (oggi girone A 18^ giornata)

DIRETTA SAMPDORIA-LAZIO PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 18 FEBBRAIO 2017, GIRONE A 18^ GIORNATA) - Sampdoria-Lazio, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, oggi pomeriggio alle ore 14.30, sarà una partita valida per la 18^ giornata del girone A del Campionato Primavera 2016-2017. Il Campionato Primavera Tim, anche detto Trofeo Giacinto Facchetti, entra nella fase cruciale. Una gara molto importante nel prossimo turno, quella fra la Lazio, attualmente capolista, e la Sampdoria, che insegue i biancocelesti a due punti di distanza. I biancocelesti hanno conquistato la prima posizione in solitaria grazie alla vittoria esterna in casa dello Spezia.

La Sampdoria invece ha pareggiato a reti bianche a Perugia perdendo due punti nella corsa al primo posto. Tuttavia il destino ha dato ai blucerchiati l'occasione per riscattarsi prontamente. Vincendo lo scontro diretto, infatti, i genovesi si porterebbero da soli al comando della classifica del girone A, cominciando davanti a tutti lo sprint finale prima del post regular season. Certamente non sarà facile vincere contro i capitolini, che sono reduci da sette vittorie consecutive, che li hanno issati in cima alla classifica. Tuttavia la spinta del pubblico di casa potrebbe fare la differenza in favore della compagine doriana, o almeno se lo augurano i tifosi.

Il prossimo passo nell'analisi del match è studiare le probabili formazioni che scenderanno per prime sul terreno di gioco. La Sampdoria verrà schierata da mister Francesco Pedone con il modulo 4-3-1-2, avvalendosi dell'ormai famosissimo rombo di centrocampo, che permette di avere maggiori soluzioni offensivo con l'utilizzo del trequartista. In porta giocherà Krapikas, che collaborerà assieme ai quattro difensori in linea, il terzino destro Tomic, il terzino sinistro Ferrazzo e i due difensori centrali Leverbe e Pastor. A centrocampo lo slot di mediano di contenimento sarà appannaggio di Gabbani, affiancato sulla destra dalla mezzala Criscuolo e sulla sinistra dall'altra mezzala Tessiore. Come trequartista verrà impiegato il capitano Cioce, che fungerà d'appoggio alla coppia di attaccanti centrali, vale a dire Vrioni e Baldè.

I biancocelesti invece non si discosteranno molto dalla formazione che ha vinto a La Spezia lo scorso weekend. Infatti il tecnico Andrea Bonatti riproporrà il modulo 4-3-1-2 con il rombo, mettendosi praticamente a specchio rispetto agli avversari. Fra i pali spazio all'estremo difensore Adamonis, sostenuto dal terzino destro Spizzichino, dal primo difensore centrale Petro, dal secondo difensore centrale Miceli e dal terzino sinistro Ceka. A centrocampo, assieme al mediano Bari, giocheranno la mezzala destra Folorunsho e la mezzala sinistra Cardoselli, autore di una pregevole tripletta nella precedente sfida. In attacco ci sarà il trequartista Bezziccheri assieme alle due punte centrali Muzzi e capitan Rossi.

Sampdoria-Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale 57 del vostro televisore) che dunque darà la possibilità a tutti di assistere anche alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.