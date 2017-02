Siracusa-Melfi / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA SIRACUSA-MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Siracusa-Melfi, diretta dall'arbitro Vigile della sezione di Cosenza, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà un match dall'esito apparentemente scontato nel programma della settima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Nel girone C la formazione di casa è ormai da tempo una realtà in lotta per i play off, pur essendo partita sulla carta per ottenere una difficile salvezza. I siciliani da neopromossi in terza serie hanno saputo mettere progressivamente una distanza sempre più ampia fra loro e la zona pericolosa della classifica, e nell'ultimo turno di campionato, pur subendo una sconfitta esterna, hanno saputo dare filo da torcere al Lecce, che è riuscito ad imporsi (e a riprendere la vetta della classifica del girone) con un sofferto due a uno.

Il Siracusa in questo nuovo turno di campionato si ritroverà di fronte il nuovo fanalino di coda della classifica. Superato anche dalla Vibonese, il sodalizio lucano vede ora tremendamente vicino lo spettro della retrocessione diretta. Sarà difficile invertire la tendenza contro un Siracusa che in casa non sbaglia un colpo dal 25 settembre scorso, e soprattutto sarà difficile farlo dopo una serie di sconfitte consecutive che si è prolungata fino a nove. Per il tecnico gialloverde Bitetto è arrivata però una fiducia nuovamente rinnovata da parte di società e squadra: il patto è lottare per arrivare ai play out e strappare una salvezza che arrivati a questo punto della stagione sarebbe miracolosa.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Siracusa scenderà in campo con Santurro tra i pali, Dentice sulla corsia laterale di destra e Malerba sulla corsia laterale di sinistra, mentre Turati e Pirrello giocheranno al centro della retroguardia. Anche la linea di centrocampo dei siciliani sarà a quattro con l'argentino Spinelli affiancato da Toscano, mentre il brasiliano Dentello Azzi sarà l'esterno di fascia destra e De Silvestro, in gol nella trasferta di Lecce che come detto non ha portato però punti, giocherà sulla fascia opposta. In attacco ci sarà Catania a far compagnia al centravanti Scardina. Il Melfi affronterà la nuova trasferta siciliana con Gragnaniello tra i pali alle spalle della difesa a tre composta da Grea, Laezza e Romeo. Esposito, Russu e Marano saranno chiamati a muoversi per vie centrali nella zona di centrocampo, mentre Foggia a destra e Battaglia a sinistra saranno gli esterni laterali sulla linea mediana. In attacco ci sarà invece Demontis a fare coppia con Devena.

4-4-2 per il Siracusa di Sottil che nella trasferta di Lecce non ha perduto la sua proverbiale solidità. Ai siciliani è mancato forse un pizzico di esperienza, oltre al tasso tecnico ovviamente favorevole ai salentini. Bitetto insisterà sul 3-5-2 per risollevare un Melfi che anche nell'ultimo match interno contro l'Andria ha lottato fino alla fine, per risultare però poi per l'ennesima volta sconfitto di misura.

Al di là della differenza in classifica tra le due squadre, per il Siracusa c'è il vantaggio dei tanti risultati utili consecutivi inanellati in casa. Un rendimento che convince i bookmaker a considerare gli aretusei nettamente favoriti, con vittoria interna quotata 1.57 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.70 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 6.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno lucano. Per vedere la diretta streaming video di Siracusa-Melfi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30, ci si potrà collegare sul sito sportube.tv per seguire lo streaming via internet dell'evento.

