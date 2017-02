Spezia-Trapani/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA SPEZIA-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Spezia-Trapani verrà diretta dall'arbitro Piccinini; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Alberto Picco è fissato per le ore 15.00 di sabato 18 febbraio. Proseguire la propria marcia verso i playoff oppure verso la salvezza. Due obiettivi molto diversi per Spezia e Trapani che si affrontano oggi pomeriggio. L'incontro metterà di fronte due squadre in forma, che scenderanno sul terreno di gioco affamate di punti. Lo Spezia, grazie alla vittoria conquistata nell'ultimo turno sul campo della Pro Vercelli, ha agganciato il settimo posto in classifica, penultimo disponibile per partecipare ai playoff di fine stagione. I bianconeri se la dovranno vedere con diverse squadre, fra cui Virtus Entella e Bari, ma hanno dimostrato di potersi giocare le proprie possibilità.

Il Trapani invece è sempre fanalino di coda, ma reduce da cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi). Il girone d'andata da incubo probabilmente costerà la retrocessione alla squadra allenata da mister calori, ma almeno ora i siciliani stanno lottando, non dandosi per vinti. Lo dimostra la rimonta fatta nell'ultimo turno, quando hanno recuperato due gol di svantaggio contro l'Ascoli Picchio, conquistando un pareggio che potrebbe rivelarsi fondamentale nel prosieguo. Ora la zona playout è distante cinque punti, rappresentata dal quartultimo posto del Latina.

L'allenatore dello Spezia, Domenico Di Carlo, non dovrebbe adoperare molti cambi rispetto alla sfida precedente. Il modulo sarà dunque il 4-3-3, con l'utilizzo dell'estremo difensore argentino Chichizola. La difesa a quattro sarà composta da De Col come terzino destro, Migliore nel ruolo di terzino sinistro e Ceccaroni e Valentini da difensori centrali. A centrocampo ci sarà il mediano di contenimento Errasti, sostenuto dal lavoro della mezzala destra Djokovic e della mezzala sinistra Maggiore. Il tridente offensivo vedrà certamente la presenza del neo acquisto Fabbrini, in gol nella sfida contro la Pro Vercelli, che si disporrà nel ruolo di ala destra. L'ala sinistra invece sarà Piccolo, mentre l'unica punta centrale sarà l'uruguagio El Diablo Granoche.

La risposta del Trapani di mister Alessandro Calori consisterà nel modulo 3-5-2, con l'utilizzo fra i pali dell'estremo difensore Pigliacelli. Quest'ultimo è stato grande protagonista nel pareggio di Ascoli, grazie ad un calcio di rigore parato a Gatto nella ripresa. La difesa a tre sarà composta sul centro-destra da Legittimo, nel mezzo da Pasquale Fazio e sul centro-sinistra da Kresic. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Colmbatto e lavorerà assieme alle due mezzali, che risponderanno ai nomi di Barillà e Maracchi. Sulle fasce invece i tifosi vedranno sfrecciare l'esterno destro Canotto e l'esterno sinistro Rizzato. La coppia d'attacco sarà composta da Citro e Curiale.

Lo Spezia, anche grazie alla spinta del caloroso pubblico di casa, farà la gara sin dai primi minuti di gioco. I liguri hanno una rosa molto forte e competitiva, anche se finora hanno espresso solo parte delle loro capacità. Il Trapani, sebbene sia in un buon momento di forma, resta meno abile dal punto di vista tecnico. Dunque Calori dovrà adattarsi alla situazione sfavorevole, cercando di sorprendere gli aquilotti con delle mosse a sorpresa. Ad esempio adottare il 2-5-2 potrebbe essere un segnale di volersi chiudere e difendere con ordine, per pori ripartire velocemente in contropiede con il lavoro degli esterni e del folletto d'attacco Citro.

Per quanto riguarda le quote relative al match, sono state emesse nelle ultime ore dalle agenzie di scommesse. Ad esempio Paddy Power è convinto che lo Spezia avrà vita facile, visto che quota la vittoria della squadra di Di Carlo a 1.85 volte l'importo giocato. Il risultato di pareggio invece permetterebbe di vincere 3.20 volte la somma scommessa. Infine la vittoria esterna del Trapani, difficilmente pronosticabile, paga 4.50 volte la posta.

Spezia-Trapani sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 6 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

