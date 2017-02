Venezia-Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA VENEZIA-PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia-Pordenone sarà diretta dall’arbitro Edoardo Paolini di Ascoli Piceno, con lui i guardalinee Gianluigi Di Stefano e Pierluigi Mazzei, entrambi di Brindisi: calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 18 febbraio 2017. Senza dubbio fra le sfide più intriganti del 26esimo turno del campionato calcistico di Lega Pro c'è il match del girone B fra la capolista Venezia e il Pordenone, una delle inseguitrici. La compagine allenata da mister Filippo Inzaghi, dopo essere tornata fra i professionisti la scorsa estate, vuole compiere il doppio salto raggiungendo la Serie B. Finora i risultati vanno nella direzione giusta e il team veneto sta rispettando i pronostici, che lo volevano fra i protagonisti di questa annata.

Nell'ultimo turno è arrivata una vittoria abbastanza complicata sul campo della Lumezzane, ma un successo fondamentale che ha permesso alla squadra di mantenersi in vetta alla graduatoria, con tre punti di vantaggio sul Parma secondo in classifica. Il Pordenone si è ripreso dopo la sconfitta di due giornate fa proprio contro i ducali, e ha battuto fra le mura amiche l'ostica Maceratese. Quindi, con sole tredici gare alla fine della regular season, la sfida diventa un incrocio chiave, che potrebbe chiudere definitivamente il discorso promozione diretta, oppure riaprirlo in maniera clamorosa visto quello che è stato finora l'andamento della stagione.

In tema di probabili formazioni, i padroni di casa del Venezia dovrebbero scendere in campo con il modulo preferito da mister Inzaghi, il 4-3-3, schieramento molto offensivo e spregiudicato. L'estremo difensore titolare sarà Facchin, a difendere la porta il terzino destro Zampano, i difensori centrali Modolo e Domizzi e il terzino sinistro Garofalo. A centrocampo ci saranno Bentivoglio, Acquadro e Falzerano che giocheranno rispettivamente da mediano di rottura, mezzala destra e mezzala sinistra. L'undici titolare sarà completato dal tridente d'attacco che prevede l'utilizzo dell'ala destra Moreo, dell'ala sinistra Marsura e del centravanti Geijo.

Il Pordenone invece proporrà lo schieramento 4-3-1-2, ormai collaudato dal mister Bruno Tedino. Fra i pali giocherà Tomei, in difesa i due terzini saranno Semenzato a destra e De Agostini sull’out mancino, mentre i due centrali saranno Ingegneri e Marchi. A centrocampo spazio per Burrai in cabina di regia, ad affiancarlo le due mezzali Suciu e Misuraca. In attacco il trequartista sarà Cattaneo e i due attaccanti Berrettoni e Arma.

La sfida dello stadio Pierluigi Penzo si preannuncia bellissima ed equilibrata fin dai primi minuti di gioco. Entrambe le squadre vorranno dare la propria impronta alla gara, essendo due compagini che non giocano mai di rimessa ma provano a fare la partita a prescindere dall'avversario che vanno ad affrontare. Il Venezia potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, ma rischierebbe di vedersi avvicinare i rivali del Parma, dunque mister Filippo Inzaghi spronerà i propri ragazzi per cercare di ottenere tutta la posta in palio. Il Pordenone vorrà dimostrare che può lottare fino alla fine anche per la promozione diretta.

I favori del pronostico sono tutti per la capolista: per esempio bet365.it propone il segno 1 per il successo del Venezia a quota 2,00, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Pordenone vale 3,40. A quota 3,10 invece il segno X per l'eventuale pareggio tra le due squadre.

