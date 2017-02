Vibonese-Juve Stabia / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro gir C, oggi)

DIRETTA VIBONESE-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE,TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Vibonese-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Mantelli della sezione di Brescia, si gioca sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà una sfida molto interessante nel programma del girone C del campionato di Lega Pro, giunto alla sua settima giornata di ritorno. Si affronteranno infatti due formazioni che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto rispetto a quanto potrebbe suggerire la classifica. Passati sotto la guida di Sasà Campilongo che ha sostituito l'ex tecnico Costantino, i calabresi nelle ultime due partite disputate in campionato hanno pareggiato in casa contro il Cosenza e soprattutto hanno sbancato il campo della Casertana

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

Tornando alla vittoria dopo un lungo digiuno e abbandonando finalmente l'ultimo posto in classifica, che se occupato a fine stagione costerebbe la retrocessione diretta. Al contrario la Juve Stabia sembra aver perduto la spinta propulsiva che l'aveva contraddistinta nel corso del girone d'andata, tanto da far arrampicare le Vespe fino al primo posto solitario in classifica.

Le ultime sconfitte esterne contro Messina e Siracusa ed il pareggio interno della settimana scorsa contro l'Unicusano Fondi hanno fatto perdere sensibilmente contatto ai campani rispetto alle primissime posizioni della classifica del girone C, col Lecce primo in classifica al momento lontano sette punti. Nel 2017 la Juve Stabia non ha ancora mai vinto una partita, e la trasferta di Vibo Valentia potrebbe essere una vera prova del nove sullo stato di forma dei gialloblu.

Le probabili formazioni: la Vibonese scenderà in campo con Stefano Russo tra i pali, Franchino in posizione di terzino destro e Silvestri in posizione di terzino sinistro, mentre Manzo e Moi saranno i due centrali di difesa. A centrocampo mancherà Viola, espulso per doppia ammonizione nel match di Caserta e dunque squalificato. Al suo posto, il francese Legras affiancherà Favasuli e Giuffrida nel terzetto titolare, mentre lo slovacco Piroska avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Saraniti e dal gambiano Sowe. Risponderà la Juve Stabia con Danilo Russo a difesa della porta ed una linea difensiva a quattro composta dall'argentino Morero e da Camigliano come difensori centrali, da Cancellotti come esterno laterale di destra e dal francese Giron come esterno laterale di sinistra. Capodaglio, Izzillo e Salvi saranno i tre di centrocampo, titolari dal primo minuto così come il senegalese Kanouté, Paponi e Marotta nel tridente offensivo.

Campilongo ha ridisegnato la Vibonese con un 4-3-1-2 che ha messo in mostra una squadra maggiormente consapevole nelle ultime due partite, un cambio di atteggiamento notato a prescindere dal fatto ce la squadra calabrese è tornata finalmente a fare punti indispensabili nella lotta per la salvezza. 4-3-3 per la Juve Stabia di Fontana che ha invece perso quello smalto atletico visto nella prima parte del campionato, quando le Vespe avevano preso a giocare un calcio a tratti travolgente.

I segnali di risveglio lanciati dalla Vibonese non irretiscono i bookmaker che nonostante il fattore campo avverso considerano la Juve Stabia nettamente favorita, con vittoria campana quotata 1.91 da William Hill, mentre l'affermazione interna calabrese viene quotata 4.10 da Paddy Power e l'eventuale pareggio 3.40 da Bet365. Vibonese-Juve Stabia, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta streaming video via internet dal portale sportube.tv, in esclusiva per tutti gli abbonati al sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO 2016-2017 (26^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.