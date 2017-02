Vicenza-Ascoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie B 2017)

DIRETTA VICENZA-ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 26^ GIORNATA) - Vicenza-Ascoli verrà diretta dall'arbitro Marinelli; siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Romeo Menti è fissato per le ore 15.00 di sabato 18 febbraio. Una gara che si annuncia molto tesa ed equilibrata: i veneti hanno perso le ultime due gare contro Bari e Salernitana e in generale non vincono da circa due mesi. L'ultimo successo risale alla vigilia di Natale contro il Cittadella e in cinque match i berici hanno racimolato solo tre punti, venendo nuovamente risucchiati in zona playout. Mister Pierpaolo Bisoli dovrà trovare urgentemente degli accorgimenti tattici per poter uscire da questo momento negativo, visto che la rosa non è assolutamente da bassifondi della graduatoria, ma ad inizio stagione poteva aspirare a rientrare nella lotteria dei playoff.

Situazione completamente diverse per l'Ascoli Picchio, che è diventato di diritto una delle pretendenti per un posto negli spareggi di fine anno. I bianconeri hanno battuto nel recupero la Pro Vercelli con una prestazione superlativa, portandosi ad un solo punto dall'ottavo posto, occupato in coabitazione dalla Virtus Entella e dal Bari. I marchigiani sono in una serie incredibile di risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta infatti è arrivata il 26 novembre contro il Brescia, dopo quella gara sono arrivati dieci risultati utili consecutivi, frutto di quattro vittorie e sei pareggi, che rendono l'Ascoli la squadra più in forma del campionato cadetto.

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni che scenderanno per prime sul terreno di gioco. Il Vicenza proporrà il modulo 4-2-3-1, schierando fra i pali l'estremo difensore Vigorito, sorretto nella protezione della porta dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Pucino, dal primo difensore centrale Zaccardo, dal secondo difensore centrale Adejo e dal terzino sinistro e capitano D'Elia. Il peso del centrocampo sarà sostenuto dai due mediani che risponderanno ai nomi di Gucher e Rizzo. La trequarti offensiva sarà molto affollata, con tre uomini di fantasia che faranno scorribande nella metà campo avversaria. Sulla destra ci sarà l'esterno Orlando, al centro il trequartista Bellomo e sulla sinistra l'esterno Vita. L'unica punta centrale sarà il nigeriano Ebagua.

L'Ascoli risponderà con il modulo 4-3-3, divenuto marchio di fabbrica del calcio offensivo proposto dal tecnico Alfredo Aglietti. In porta ci sarà Lanni, che collaborerà con la difesa a quattro composta dai due terzini Almici e Felicioli, schierati rispettivamente a destra e a sinistra, e dai due difensori centrali Mengoni e Gigliotti. A centrocampo il ruolo di mediano verrà preso in consegna da Cassata, che dialogherà con la mezzala sinistra e capitano Giorgi e con la mezzala destra Addae. A completare l'undici titolare ascolano ci sarà il tridente d'attacco, che verrà formato dall'ala destra Orsolini, futuro giocatore della Juventus, dall'ala sinistra Gatto e dalla punta centrale Favilli, calciatore proveniente dal settore giovanile della stessa Juventus.

Sarà una sfida fra due squadre molto diverse, con due idee di calcio quasi agli antipodi. Il Vicenza cercherà di sfruttare il fisico di Ebagua, attaccante possente che può trovare i compagni con sponde precise e puntuali. Si di lui si posizionerà a uomo il francese Guillame Gigliotti, difensore di grande esperienza e personalità. L'Ascoli invece preferisce il gioco palla a terra, grazie alle capacità tecniche dei centrocampisti e degli esterni d'attacco, molto abili a fornire palloni invitanti al centravanti Favilli.

Ora è necessario dare uno sguardo alle quote relative al match, per potersi fare un'idea del pensiero dei bookmakers in merito. Ad esempio l'agenzia di scommesse Paddy Power considera che il fattore casa giocherà un ruolo decisivo, visto che quota la vittoria casalinga del Vicenza a 2.10. Il risultato di pareggio invece pagherebbe 3.10 volte la posta e il successo esterno dell'Ascoli permetterebbe di vincere 3.80 volte l'importo giocato.

Vicenza-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 7 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. Non dimenticate il programma Diretta Gol Serie B che, su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati.

