BOLOGNA INTER/ Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita?

DIRETTA BOLOGNA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming di Bologna-Inter è disponibile con Sky Go e Premium Play, le due applicazioni riservate dalle pay tv ai loro abbonati. Questo servizio per loro è gratuito e assicura la visione della partita con i dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Se non avete la possibilità di seguire Bologna-Inter dalla televisione della vostra abitazione, potete dunque sfruttare questo innovativo e tecnologico servizio. La diretta Bologna Inter, lunch match della 25esima giornata di Serie A, è trasmessa in tv dalla pay tv satellitare e da quella del digitale terrestre. Di seguito, dunque, vi forniamo le indicazioni a seconda della piattaforma a cui siete abbonati. Partiamo dalla proposta di Sky: Bologna-Inter verrà trasmessa su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche nelle versioni in alta definizione. Federico Zancan si occuperà della telecronaca, mentre Tommaso Rocchi del commento tecnico. Inviati Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni, che da bordo campo interverranno per gli aggiornamenti durante la partita, oltre a fornire i contributi pre e post match.

La diretta Bologna-Inter in tv è disponibile anche con Mediaset Premium, come vi abbiamo anticipato, e nelle modalità che vi indichiamo di seguito: dovrete collegarvi su Premium Sport, anche HD. Il racconto del lunch match della 25esima giornata di Serie A verrà curato da Roberto Ciarapica, a Massimo Paganin invece il commento tecnico. Disponibile, però, anche la telecronaca tifoso con Christian Recalcati. Da bordo campo, invece, Simone Cerrano e Marco Barzaghi per gli aggiornamenti nel corso della partita e per raccogliere le voci dei protagonisti prima e dopo il match. Mediaset detiene i diritti esclusivi per le prime dichiarazioni degli allenatori al termine delle partite, per l'intervista flash all'intervallo e per le immagini dagli spogliatoi.

Il quarto posto in classifica comincia a star stretto all'Inter, che vuole avvicinarsi al Napoli e mettere in discussione l'ultimo posto disponibile per l'accesso alla Champions League. Il Bologna, però, reduce da ben tre sconfitte di fila, deve invece riprendere il cammino in campionato dopo i passi falsi: i tifosi del club felsineo si aspettano una reazione dalla squadra, che può sfruttare la sfida contro l'Inter, per quanto proibitiva, per dare segnali incoraggianti alla piazza. Non sarà affatto semplice per il Bologna affrontare l'Inter, che sembra aver trovato la sua identità con Stefano Pioli, ma tentare di fermarla è doveroso per non acuire la crisi di risultati e complicare la corsa verso la salvezza.

