Classifica Marcatori Serie A / Capocannoniere: Dzeko e Belotti a caccia di Higuain. Icardi fermo per squalifica (25^giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: GLI ALTRI PRONTI A INSIDIARE IL PIPITA (OGGI,19 FEBBRAIO 2017) - Non solo Gonzalo Higuain, Edin Dzeko, Mauro Icardi e Andrea Belotti nella classifica dei marcatori di Serie A. Sono diversi altri i calciatori che vogliono provare a salire per diventare il capocannoniere 2016/17. Al quarto posto con sedici reti al momento c'è Dres Mertens che dovrebbe giocare ancora titolare da falso nove nel tridente del Napoli che oggi va al Bentegodi ad affrontare il Chievo Verona di Rolando Maran. E' tornato in campo nella ripresa della gara contro il Real Madrid il polacco Arkadiusz Milik, fermo a quattro reti, che però non dovrebbe partire titolare. Ciro Immobile ha segnato ancora ieri nella gara contro l'Empoli salendo a tredici reti e lasciandosi alle spalle tre distanze ben cinque giocatori. Sono a dieci reti infatti Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic della Fiorentina oltre a Marco Borriello del Cagliari, Giovanni Simeone del Genoa e Iago Falque del Torino. Compie un balzo in avanti anche Paulo Dybala che venerdì in Juventus-Palermo ha segnato una doppietta ed è salito a sette reti. Va ricordato che La Joya è stato fermo ai box per un problema muscolare quasi per due mesi alla fine dello scorso anno solare.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO E BELOTTI A CACCIA DI HIGUAIN. ICARDI SQUALIFICATO (OGGI,19 FEBBRAIO 2017) - Gonzalo Higuain, tanto per cambiare, è in cima alla classifica dei marcatori della Serie A 2016/17. L'attaccante argentino è andato ancora in gol venerdì quando la Juventus, impiegata in Champions League mercoledì, anticipava allo Stadium contro il Palermo. Una rete che ha fatto salire il Pipita a diciannove reti in campionato, praticamente sempre a segno in questo 2017 dove ha fatto il suo definitivo salto di qualità dal punto di vista fisico. Dietro di lui c'è Edin Dzeko che giocherà oggi in Roma-Torino. Il bosniaco vive un grandissimo momento di forma ed è reduce dalla tripletta siglata in Europa League contro il Villarreal in Spagna. Un calciatore rigenerato dopo che l'anno scorso aveva fatto veramente molta fatica. Attenzione a dimenticare Andrea Belotti che è a diciassette reti anche se oggi è chiamato a sfidare proprio la Roma. Belotti è un attaccante di grandissimo spessore fisico e dalla presenza importante in area di rigore. Non potrà segnare invece Mauro Icardi che è squalificato ancora in seguito a quanto accaduto alla fine di Juventus-Inter di due settimane fa. L'argentino dell'Inter è fermo a quindici reti.

