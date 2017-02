DIRETTA BOLOGNA-INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 19 FEBBRAIO) - La diretta Bologna-Inter, arbitrata da Paolo Silvio Mazozleni della sezione di Bergamo, si gioca domenica 19 febbraio 2017 alle ore 12.30 e sarà il lunch match della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. La squadra di Pioli sarà chiamata a difendere con le unghie e con i denti un quarto posto insidiato dalla rivelazione Atalanta, al momento a pari punti con i milanesi, e da una Lazio comunque distante una sola lunghezza. Più lontana sembra per i nerazzurri la zona Champions League, anche se i risultati dell'ultimo periodo fanno sperare i tifosi interisti in una lenta ma concreta risalita.

La trasferta di turno sarà particolarmente delicata visto che l'Inter si troverà di fronte un Bologna praticamente indecifrabile, in caduta libera dal punto di vista dei risultati ma capace, soprattutto nelle ultime due partite, di sfiorare risultati positivi negati da episodi sorprendenti o fonte di grandi recriminazioni, come il rigore assegnato alla Sampdoria che ha cambiato radicalmente il corso del match della scorsa domenica. Con ventisette punti in classifica i felsinei vantano tredici punti di vantaggio sul Palermo terzultimo e la questione salvezza non sembra dunque minimamente in discussione per gli uomini di Donadoni. I tifosi si aspettano però un sussulto da una squadra che rischia di vivere un girone di ritorno particolarmente mesto, soprattutto se le motivazioni di squadre impegnate per obiettivi di alta classifica come l'Inter faranno sistematicamente la differenza.

Periodo difficilissimo per il Bologna, come detto, reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A, in una serie apertasi con la clamorosa sconfitta interna, uno a sette, contro il Napoli. Un ko che ha sorpreso visto che anche nelle occasioni in cui si era ritrovata costretta a cedere il passo alle grandi, la squadra di Donadoni era sempre riuscita a dare impressione di solidità e concretezza. Ancor più amaro è stato il successivo ko interno contro il Milan, con i rossoblu incapaci di concretizzare la superiorità numerica undici contro nove, fino a subire la clamorosa beffa del gol finale di Pasalic. Quindi, dopo l'illusione del vantaggio di Dzemaili, emiliani battuti anche dalla Sampdoria in trasferta, coi blucerchiati che hanno potuto usufruire però di un penalty molto contestato nel momento chiave del match.

L'Inter invece ha saputo reagire al contraccolpo della doppia sconfitta subita tra Coppa Italia e campionato contro Lazio e Juventus. La successiva vittoria contro l'Inter ha permesso alla squadra di Pioli di riprendere la marcia, dimenticando soprattutto le polemiche relative al match contro i bianconeri e alle squalifiche di Perisic e di Icardi, con la zona Champions League ed il terzo posto occupato dal Napoli che restano lontane al momento sei lunghezze per i nerazzurri.

Nell'ultimo precedente in Serie A allo stadio Dall'Ara, datato 27 ottobre 2015, l'Inter è passata grazie ad una rete di Icardi sul campo di un Bologna che non batte i nerazzurri in casa addirittura dal 10 febbraio del 2002, quando la squadra trascinata in campo dai gol di Beppe Signori si impose per due a uno e arrivò a sfiorare la qualificazione in Champions League, pur senza successo a causa del crollo all'ultima giornata. L'ultimo pareggio al Dall'Ara tra le due formazioni risale invece al 24 novembre del 2013, gol del vantaggio dei padroni di casa firmato da Kone e pari interista siglato da Jonathan per l'uno a uno finale.

Inter favorita dalle agenzie di scommesse e non potrebbe essere altrimenti, visto il momento nero dei felsinei, con vittoria esterna quotata 1.81 da Unibet, mentre Betclic alza invece fino a 4.90 la quota relativa all'affermazione interna degli uomini di Donadoni e l'eventuale pareggio viene invece proposto a una quota di 3.60 da William Hill. Gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire la diretta Bologna-Inter in tv, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 12.30, sul canale Premium Sport HD, oppure in diretta streaming video via internet collegandosi al sito a loro disposizione, play.mediasetpremium.it. Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita sui canali 206 e 251 del bouquet satellitare (rispettivamente Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), mentre per chi vorrà seguire lo streaming via internet ci sarà la possibilità di collegarsi sul sito skygo.sky.it.

